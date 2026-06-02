Nekimentek T. Dannynek: Te egy senki vagy, egy drogfüggő, álarcban!

Egy budai szórakozóhely VIP-részlegében történt balhéból nőtte ki magát a hazai celebvilág újabb látványos konfliktusa. Radics Attila, a Való Világ korábbi szereplője egy videóban kíméletlenül nekiment T. Dannynek, mert állítása szerint az énekes miatt kellett távoznia a Romkertből. A valóságshow egykori sztárja ezután nem fogta vissza magát: olyan súlyos, személyes állításokat tett a rapperrel kapcsolatban, amelyek könnyen újabb fordulatot hozhatnak az ügyben a Bors cikke szerint.

Radics Attila kőkeményen nekiment T. Danny-nek (Fotó: Bors)

Emiatt nekiment Radics Attila T. Dannynak

A konfliktus a szórakozóhely elkülönített részén kezdődött, ahol több ismert ember is a DJ-pult környékén bulizott. Radics Attila azt állítja, hogy a backstage-ből azért küldték le, mert T. Dannynek nem volt ínyére, hogy ő is ott tartózkodik:

A Romkertbe voltunk, rengeteg celeb társaságában, felmentünk a VIP-be, ahol a DJ pult volt, ott volt T. Danny, azaz Zorro is. Engem onnan a backstage-ből valamiért leküldtek, mert Zorrónak valami nem tetszett”

– tálalt ki Radics. A Való Világ korábbi szereplőjét annyira feldühítette a történtek, hogy nem sokkal később videóban kezdte el sorolni a sérelmeit.

Na figyelj, T. Dániel, te egy senki vagy, soha nem is leszel senki. Te egy rossz drogfüggő ember vagy álarcban

– jelentette ki a botrányhős.

Súlyos titkot tárt fel Dani múltjából

A vádak sora itt még nem ért véget, Radics egészen a múltig ásott vissza, és egy tíz évvel ezelőtti történetet emlegetett fel.

„Te, mikor tízvalahány évvel ezelőtt... nem nevezem meg, volt nekem fontos barátom, tőle kértél katit, ő katiztatott be”

– utalt arra, hogy a rapper drogproblémái nem ma kezdődtek. Emellett a zenei karrierjét is ízekre szedte, szerinte T. Danny csupán a magánéletéből él.

Az, hogy a posztjaidból próbálsz nézettséget csinálni, meg rappelsz, megsúgok neked egy titkot: Brúnó, KKevin, Molywood, Vini nagyobb sztár, mint te, nem leszel sehol, azért mert te szívogatsz”

– tette hozzá.

Radics Attila azt is határozottan visszautasította, hogy T. Danny ismertségét próbálná kihasználni, vagy a rapperrel való konfliktusból akarna nagyobb figyelmet szerezni magának.

Nehogy azt hidd, hogy föl akarok mászni a hátadon, én már akkor valaki voltam, amikor te azt mondtad, hogy Radics bátyja, csináljunk képet”

– vágta a zenész fejéhez.