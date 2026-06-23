Nemzetközi szenzáció lett a budapesti kannibál ügye

Nemzetközi visszhangot váltott ki a hátborzongató budapesti bűnügy, amelyről mi is részletesen beszámoltunk. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodája által őrizetbe vett, majd bűnügyi felügyelet alá helyezett 30 éves beteghordozó ügyét több neves külföldi médium is átvette.

Bejárta a világot a budapesti „kannibál” hátborzongató története

Fotó: YouTube/Képernyőfotó

Korábbi cikkünkben megírtuk, hogy a férfi a gyanú szerint emberi maradványokat halmozott fel, amelyeket részben a munkahelyéről, részben magyarországi és szlovákiai elhagyatott temetőkből szerzett. A házkutatások során többek között koponyákat, egy emberi agyat, egy preparált emberi arcot és egy komplett alsó lábszárat is találtak, a kihallgatásán pedig azt is beismerte, hogy előfordult, hogy a megszerzett testrészekből ételt készített magának.

Amerikától Nagy-Britanniáig beszélnek a magyar kannibálról

Az ügy híre pár óra alatt a nemzetközi sajtót is bejárta. A tengerentúli Associated Press „Férfit tartóztattak le Magyarországon, mert temetőkből származó emberi testrészeket gyűjtött – közölte a rendőrség” címmel számolt be az esetről, és kiemelte, hogy a gyanúsított megszállottan érdeklődött az anatómia és a patológia iránt.

Az Associated Press cikkének címe

Fotó: Képernyőfotó

A hírt a szintén amerikai hírportál ABC News is átvette, szintén azzal a címmel, hangsúlyozva, hogy a férfi elhagyott magyarországi és szlovákiai temetőkből áshatott ki holttesteket.

Az ABC News cikke

Fotó: Képernyőfotó

A Daily Mail keményebb címet adott a történetnek: „Letartóztatták Magyarországon azt a kannibált, aki temetőkből ásott ki holttesteket, és emberi testrészeket gyűjtött az otthonában”. A brit lap külön kiemelte, hogy a férfi a bizarr gyűjteményét fotókkal dokumentálta, és a rendőrök egy preparált emberi arcot is találtak nála.

Részlet a Daily Mail cikkéből

Fotó: Képernyőfotó

Ahogy arról beszámoltunk, a nyomozás továbbra is folyamatban van, a lefoglalt emberi maradványok eredetét igazságügyi szakértők vizsgálják, és a hatóságok szerint a gyanúsított ellen felhozott vádak köre még tovább bővülhet.