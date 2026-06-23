Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Kannibál

Nemzetközi szenzáció lett a budapesti kannibál ügye

2 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Bejárta a világot a budapesti kannibál ügye: az Associated Press, az ABC News és a Daily Mail is beszámolt a 30 éves férfiról, aki a gyanú szerint emberi maradványokat gyűjtött, és saját bevallása szerint azokból ételeket is készített.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kannibálnemzetközi sajtórendőrség

Nemzetközi visszhangot váltott ki a hátborzongató budapesti bűnügy, amelyről mi is részletesen beszámoltunk. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodája által őrizetbe vett, majd bűnügyi felügyelet alá helyezett 30 éves beteghordozó ügyét több neves külföldi médium is átvette.

kannibál
Bejárta a világot a budapesti „kannibál” hátborzongató története
Fotó: YouTube/Képernyőfotó

Korábbi cikkünkben megírtuk, hogy a férfi a gyanú szerint emberi maradványokat halmozott fel, amelyeket részben a munkahelyéről, részben magyarországi és szlovákiai elhagyatott temetőkből szerzett. A házkutatások során többek között koponyákat, egy emberi agyat, egy preparált emberi arcot és egy komplett alsó lábszárat is találtak, a kihallgatásán pedig azt is beismerte, hogy előfordult, hogy a megszerzett testrészekből ételt készített magának.

Amerikától Nagy-Britanniáig beszélnek a magyar kannibálról

Az ügy híre pár óra alatt a nemzetközi sajtót is bejárta. A tengerentúli Associated Press „Férfit tartóztattak le Magyarországon, mert temetőkből származó emberi testrészeket gyűjtött – közölte a rendőrség” címmel számolt be az esetről, és kiemelte, hogy a gyanúsított megszállottan érdeklődött az anatómia és a patológia iránt.

Az Associated Press cikkének címe
Fotó: Képernyőfotó

A hírt a szintén amerikai hírportál ABC News is átvette, szintén azzal a címmel, hangsúlyozva, hogy a férfi elhagyott magyarországi és szlovákiai temetőkből áshatott ki holttesteket.

Az ABC News cikke
Fotó: Képernyőfotó

A Daily Mail keményebb címet adott a történetnek: „Letartóztatták Magyarországon azt a kannibált, aki temetőkből ásott ki holttesteket, és emberi testrészeket gyűjtött az otthonában”. A brit lap külön kiemelte, hogy a férfi a bizarr gyűjteményét fotókkal dokumentálta, és a rendőrök egy preparált emberi arcot is találtak nála.

Részlet a Daily Mail cikkéből
Fotó: Képernyőfotó

Ahogy arról beszámoltunk, a nyomozás továbbra is folyamatban van, a lefoglalt emberi maradványok eredetét igazságügyi szakértők vizsgálják, és a hatóságok szerint a gyanúsított ellen felhozott vádak köre még tovább bővülhet.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!