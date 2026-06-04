Ismert népdalénekest fogtak el pedofília miatt

Az 57 éves népdalénekes ellen a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények gyanújával vizsgálódik a marosvásárhelyi ügyészség. Őrizetbe vétele előtt két lakásán is házkutatást tartottak, az egyik közel van Marosvásárhely központjához – idézi a Maros megyei rendőrség közleményét a Maszol.ro.

Elfogták a pedofíliával gyanúsított népdalénekest (illusztráció)

Fotó: AdobeStock

A nyomozás részleteit ismerő források szerint a hatóságok olyan bűncselekmények gyanúját vizsgálják, amelyek 2022 elejétől történhettek.

Az ügy szexuális bántalmazással függhet össze, és a beszámolók szerint gyerekek is vannak az áldozatok között.

Cristian Pomohaci neve korábban is felmerült hasonló ügyben.

Akkor kiskorúak szexuális kizsákmányolás céljából történő toborzásának gyanúja miatt indult ellene eljárás.

Bár az ügy végül vádemelés nélkül zárult, az egyházon belül súlyos következménye lett:

a nagyszebeni érseki konzisztórium végleg kizárta a papságból a korábban a Maros megyei Székelymosonban szolgáló pópát.

Kizárták a népdalénekest a papságból, aki 708 millió forintnak megfelelő eurót tartott otthon

A volt pap körül azonban ezután sem csitultak el a panaszok. Az ortodox egyházhoz újabb bejelentések érkeztek vele kapcsolatban, ezért a gyulafehérvári érsekség idén májusban körlevelet küldött a Maros és Fehér megyei ortodox intézményeknek.

Ebben külön felhívták a figyelmet arra, hogy Pomohacit már kizárták a papságból, vagyis nem tekinthető az ortodox egyház papjának.

A körlevélben arra is kitértek, hogy a romániai Maros megyei Nagyernyén működő templom és kolostor, amelyet Pomohaci tart fenn, nem tartozik az ortodox egyház fennhatósága alá. Az ott tartott szertartásokat a dokumentum szerint Pomohaci és hozzá hasonló „álpapok” végzik. Az érsekség ezért azt kérte a hívektől, hogy ne látogassák a helyet, ne kérjenek szolgáltatásokat Pomohacitól, és ne adakozzanak az ottani pénzgyűjtésekre.

A házkutatások is rendkívüli méretűek voltak. A rendőrök csaknem 14 órán át dolgoztak Cristian Pomohaci két marosvásárhelyi lakásán. A nyomozók egy ponton pénzszámláló gépet is vittek a helyszínre, miután nagy mennyiségű készpénz került elő.

A Digi24 nyomozói forrásokra hivatkozva azt írta, hogy a lefoglalt lej- és eurókötegek összértéke elérheti a 2 millió eurót, vagyis nagyjából 708 millió forintot.

Pomohacinak nem ez az első ügye a hatóságokkal. A kiskorúakat érintő szexuális zaklatási ügyek mellett korábban adócsalás miatt is elítélték.

A Maros megyei ítélőtábla 2020 novemberében egy év felfüggesztett börtönbüntetést szabott ki rá, mert a bíróság szerint éveken át nem fizette be az ingatlanok bérbeadásából származó jövedelme után járó adót. A pedofil volt papot csütörtökön állítják bíróság elé, ahol az ügyészek várhatóan kérik a 30 napos előzetes letartóztatását. A nyomozás során arra is választ várhatnak tőle,

honnan származik a lakásában talált, mintegy 2 millió eurónyi, átszámítva 708 millió forintnak megfelelő készpénz, és mivel tudja igazolni, hogy ekkora összeget tartott magánál.

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