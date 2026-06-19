Tíz évre kiutasították Magyarországról egy norvég férfit, mert terrorral fenyegetőzött

Jogerősen lezárult annak a norvég férfinak a büntetőügye, aki Magyarországon élve videóiban több ember megölésével fenyegetőzött abból a célból, hogy a lakosságot megfélemlítse, emellett pedig gyermekpornográf felvételeket is birtokolt – tájékoztatott sajtóközleményben a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség.

Fegyházbüntetést kapott a Magyarországon élő norvég férfi.

Fotó: Katrin Bolovtsova /Pexels

Jogerős ítélet született a terrorral fenyegetőző norvég férfi ügyében

A Fővárosi Főügyészség még 2025 januárjában emelt vádat a férfi ellen terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntette és gyermekpornográfia bűntette miatt.

Az ügyészség szerint a vádlott 2023-ban magyarországi tartózkodási helyéről több, angol nyelvű videót töltött fel saját YouTube-csatornájára. A nyilvánosan elérhető felvételekben több ember megölésével fenyegetőzött, célja pedig az volt, hogy félelmet keltsen a lakosság körében. A videókat több százan látták.

A nyomozás során az is kiderült, hogy a férfi gyermekpornográf tartalmú felvételeket szerzett meg és tárolt mobiltelefonján. A hatóságok szerint a képek és videók 12, illetve 18 év alatti személyeket ábrázoltak súlyosan szeméremsértő módon.

A Fővárosi Törvényszék első fokon 2025 szeptemberében mondta ki bűnösnek a vádlottat. A bíróság akkor 10 év fegyházbüntetésre, valamint 10 év Magyarország területéről történő kiutasításra ítélte. Emellett elrendelte a YouTube-ra feltöltött videók végleges eltávolítását is.

A vádlott és védője felmentésért fellebbezett, azonban a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség az ítélet helybenhagyását indítványozta.

A Fővárosi Ítélőtábla 2026. június 16-án kihirdetett jogerős döntésében a terrorcselekménnyel fenyegetés bűntettét folytatólagosan elkövetett cselekménynek minősítette, ugyanakkor a kiszabott szabadságvesztést 10 évről 8 évre enyhítette. A bíróság minden más rendelkezést változatlanul hagyott, így a 10 évre szóló kiutasítást is.