Csak a sürgős gyomormosás mentette meg a veszprémi gyerekeket a mérgezéstől

Súlyos eset borzolja a kedélyeket egy Veszprém vármegyei közösségi oldalon, ahol arra figyelmeztetik a szülőket, hogy sürgősen hívják fel gyermekeik figyelmét a természetben rejlő veszélyekre – írja a Veol.hu. A beszámolók szerint összesen négy gyermek szorult sürgősségi orvosi ellátásra a veszprémi Csolnoky Ferenc Kórházban, miután egy óvatlan pillanatban ettek egy borsóra hasonlító, de rendkívül mérgező növény terméséből. A kicsiknél nem sokkal a fogyasztás után súlyos hasi panaszok jelentkeztek, így a kórházba szállításukat követően azonnali gyomormosásra volt szükség.

Négy gyermek került kórházba Veszprémben az aranyeső nevű növény miatt

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Mérgező növény termése miatt kerültek kórházba

A szakemberek és az aggódó szülők arra emlékeztetnek, hogy a kertekben és parkokban is gyakran megtalálható aranyeső (Laburnum) minden része, de különösen a hüvelyes tokban fejlődő magjai erősen mérgezőek. Mivel a zöld hüvelyek és a bennük lévő magok megtévesztésig hasonlíthatnak a konyhakerti borsóra, a gyerekek könnyen összetéveszthetik azokat a népszerű csemegével. A történtek után a helyi közösség fokozott óvatosságra inti a családokat:

a legfontosabb védekezés, ha megmutatjuk a gyerekeknek a veszélyes növényt, és nyomatékosan megtanítjuk nekik, hogy soha ne kóstoljanak meg ismeretlen növényeket vagy azok terméseit.

Súlyos riadalmat okozott egy várpalotai óvodában történt baleset, amikor május közepén öt kisgyereket kellett mentőautóval kórházba szállítani. A vizsgálatok során kiderült, hogy a kicsiknél nárciszhagyma-fogyasztás miatt alakult ki a mérgezés, miután a kerítés mellől kitépett tavaszi virág föld alatti részét megkóstolták.