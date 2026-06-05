Ha az Ön nyaralását is ez az utazási iroda szervezte, futhat a pénze után

A Travel Teachers utazási irodát két pedagógus hozta létre, a vállalkozás pedig az elmúlt években egyre nagyobbra nőtt. A kezdetben kisebb csoportos utakból idővel szervezett külföldi programok lettek, több európai célponttal. Kívülről sokáig úgy tűnt, hogy az iroda jól működik: Zsuzsa és családja korábban Londonba is elutazott velük, és kisebb kellemetlenségektől eltekintve akkor minden rendben zajlott. Emiatt döntöttek úgy, hogy az idei nyaralás megszervezését is rájuk bízzák – írja a Blikk.

Zakinthos, Görögország: egy álomnyaralás helyszíne lehetne

Fotó: Dimitris Mourousiadis / Pexels.com

Az utazás egyfajta karácsonyi ajándék volt, hiszen éppen december 23-án hirdették meg a Zakinthosra szóló utat"

– mesélte az édesanya, aki korábban maga is dolgozott az idegenforgalomban. A nő azt mondta, utólag már bosszantja, hogy nem figyelt fel bizonyos jelekre, akkor azonban még nem volt oka gyanakodni. A kommentek többsége kedvező volt, sokan dicsérték az irodát, kívülről pedig úgy tűnt, hogy minden rendben működik.

Emiatt ugrott az álomnyaralás Görögországban

A család nagyjából 800 ezer forintot utalt át a Travel Teachersnek, abban a tudatban, hogy augusztusban Görögországba utaznak. Arról azonban hivatalos tájékoztatást nem kaptak, hogy az út veszélybe került. Zsuzsa végül nem az irodától, hanem egy Facebook-csoportból tudta meg, hogy a kormányhivatal időközben eltiltotta a céget az utazásszervezéstől, így május 1-je után már nem értékesíthettek volna újabb utakat.

Ezután egyszerűen csak eltűntek. Amikor hívtam őket, nem vették fel a telefont, végül SMS-ben tudtunk kommunikálni. Az érdeklődő üzenetemre azt a sablonválaszt kaptam, hogy az ott dolgozó kollégáknak megszűnt a munkaviszonyuk, a tulajdonos asszony azon dolgozik, hogy felállítson egy új irodát, így senkit ne érhessen kár"

– mondta a bulvárlapnak a nő.

A károsultak szempontjából azonban kevés megnyugtató látszik abból, amit az iroda közölt. Bár a cég rendelkezik csődbiztosítással, annak összege mindössze 16,4 millió forint, miközben az érintettek követelései ennél jóval nagyobbak lehetnek.

Jelenleg több száz károsultról tudunk, az anyagi kár pedig több százmillió forint lehet összesen. A tevékenységüket április 30-án függesztette fel a kormányhivatal, vagyis május 1-jétől nem értékesíthetnek utazásokat. Úgy látom, abszolút van esély arra, hogy a károsultak visszakaphassák a pénzüket, Magyarországon jól kialakult joggyakorlat van erre"

– ezt már dr. Babits András ügyvéd mondta a Blikknek, aki pertársaságba kívánja összefogni a károsultakat, hogy közösen léphessenek fel pénzük visszaszerzéséért.

Babits András nemcsak jogi képviselőként foglalkozik az üggyel, hanem maga is érintett: ő is befizetett egy későbbi, októberi utazásra, amely egy európai városba szólt volna.

Emiatt neki is jelentős összeg ragadhatott bent az irodánál. Az ügyvéd azt is vizsgálja, hogy lehet-e külön eljárást indítani az állammal szemben, mert szerinte komoly kérdéseket vet fel, hogyan működhetett egy ekkora forgalmú utazási iroda ilyen alacsony biztosítási fedezettel.

Közben a Travel Teachers hivatalosan továbbra sem jelentette be, hogy fizetésképtelenné vált. Zsuzsa szerint ugyanakkor a tulajdonos egy SMS-ben már úgy utalt a helyzetre, hogy ez is csak olyan csőd, mint a többi.

Fordulat a Travel Teachers–ügyben

A Budapest Főváros Kormányhivatala értesítette az utazási iroda biztosítóját, hogy indulhat az utasok kártalanítása a cég vagyoni biztosítékának terhére. A hivatal a szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében azt írta, a most lezárt eljárásban arra jutottak,

hogy a Travel Teachersnek nincs elegendő pénze arra, hogy saját maga rendezze az ügyfelek követeléseit.

Ez azt jelenti, hogy az érintett utasoknak az Európai Utazási Biztosító Zrt.-hez kell benyújtaniuk a kárigényüket, a biztosító által meghatározott módon. A kormányhivatal szerint az eljárást igyekeztek a lehető leggyorsabban lefolytatni, ugyanakkor a döntéshez szükség volt arra is, hogy az utazásszervezőtől beszerezzék a szükséges adatokat.

A Travel Teachers Kft. működését április 30-án állította le a Fővárosi Kormányhivatal.

A cég utazásszervezői jogosultságát visszavonták, és egy évre megtiltották számára az utazásszervezői, illetve utazásközvetítői tevékenység folytatását. A hatósági ellenőrzés több jogsértést is feltárt: a vállalkozás nem teljesítette a működéshez előírt valamennyi feltételt, megszegte a vagyoni biztosítékra vonatkozó kötelezettségét, és valótlan tartalmú bejelentést tett a kormányhivatal felé.

Május 1-jétől a Travel Teachers már nem bonyolíthatott le utazásokat, a meghiúsult utakra befizetett részvételi díjakat pedig vissza kellett volna fizetnie az ügyfeleknek.

A panaszok alapján azonban a kárrendezés nem indult el, ezért a kormányhivatal május 18-án újabb eljárást kezdett a céggel szemben. Ennek lett a következménye, hogy most már a biztosító bevonásával indulhat meg a károsultak kártalanítása kártérítés formájában.