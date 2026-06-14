Ezt nagyon benézte a nyugdíjas: hiába villogtak neki az autósok, csak ment tovább – videó

Döbbenet jelenet játszódott le az M44-es autóúton, amikor az autósok egyszer csak egy velük szemben érkező autót pillantottak meg. Egy nyugdíjas, egy idős asszony a rossz oldalon hajtott fel az útra, és hosszú kilométereken át nem vette észre a veszélyt – írja a Ripost.

Lerobbant az autója, talán ezért nem okozott tömegszerencsétlenséget az idős néni Fotó: Részlet a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrség videójából

Forgalommal szemben haladt a nyugdíjas

A rendőrség tájékoztatása szerint az idős sofőr a kecskeméti felhajtón jutott az M44-es autóút egyik szakaszára, ahol rossz irányba fordult, és a forgalommal szemben folytatta az útját.

A sofőrök azonnal felmérték a veszélyes helyzetet. Többen villogtak neki, próbálták felhívni a figyelmét arra, hogy rossz oldalon halad, de az asszony nem értette a jelzéseket, és folytatta az útját.

Mint kiderült, Békéscsabára szeretett volna eljutni. Közel 40 kilométert tett meg úgy, hogy életveszélyt jelentett saját magára, meg a többi közlekedőre is. Az esetről értesítették a rendőrség munkatársait, akik azonnal a nyugdíjas nyomába eredtek. A veszélyes út végül nem a sofőr döntése miatt ért véget. A kocsi egy műszaki hiba miatt megállt a cserkeszőlői lehajtó közelében, az M44-es autóút leállósávja mellett vesztegelt. Ott találták meg az asszonyt az autója mellett.

Csak a szerencsén múlt, hogy nem halt meg senki

A történtek után a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság is hangsúlyozta, hogy rendkívül veszélyes helyzet alakult ki.

A hatóság szerint csak a szerencsén múlt, hogy nem történt súlyos baleset vagy akár tömegszerencsétlenség. Különösen aggasztó, hogy az autósok figyelmeztető jelzései sem vezettek eredményre, így a nyugdíjas hosszú kilométereken keresztül haladt tovább a rossz oldalon. Reméljük, örökre bevonják a jogosítványát, és a házi orvosa sem adhat neki igazolást az ámokfutása után. Reménykedjünk benne!