Újra lecsapott egy vérnyúl – rollerbaleset után autóbalesetet okozott a tapsifüles

Csütörtök éjszaka baleset történt Tiszacsermely és Nagyhomok között a 3814-es úton. A gépjármű először szalagkorlátnak csapódott, majd az árokban landolt. A járműben hárman utaztak, ketten a saját lábukon szálltak ki, a cigándi tűzoltóknak viszont ki kellett vágni egy embert a szétroncsolódott járműből. Most kiderült: egy nyúl miatt történt a baleset – adta hírül a Boon.hu.

Legutóbb egy rolleresnek volt nagy ütközése egy nyúllal, az állat sértetlenül megúszta

Fotó: TV2 Tények

Autó elé ugrott a nyúl

Mint kiderült, a baleset fél 12 körül történt, amikor egy nyúl ugrott a jármű elé és a sofőr elrántotta a kormányt. A sérülteket a mentő vitte el a helyszínről a kemény ütközés után.

Az Országos Mentőszolgálat munkatársa a Boon.hu megkeresésére részletezte:

A helyszínről két embert könnyebb sérülésekkel, míg egy embert súlyos sérülésekkel, stabil állapotban szállítottak bajtársaink kórházba.

Legutóbb májusban ment nagyot egy videó, amelyen szántóföld mellett száguldozó rollerest lökött le a járművéről egy vadnyúl. Az esetről látványos videó is készült.