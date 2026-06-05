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nyúl

Újra lecsapott egy vérnyúl – rollerbaleset után autóbalesetet okozott a tapsifüles

17 perce
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Az elmúlt hetekben új sztárja lett a magyar internetnek: a vadnyúl, amely lerúgta a rollerest kétkerekűjéről. Most úgy tűnik, hogy egy másik tapsifüles is lecsapott. Hárman autókáztak csendben csütörtök éjjel, amikor nyúl ugrott a jármű elé és a sofőr félrerántotta a kormányt. A helyszínről mindenkit a mentő vitt el.
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nyúlnagyhomoktiszacsermelyOrszágos Mentőszolgálatbaleset

Csütörtök éjszaka baleset történt Tiszacsermely és Nagyhomok között a 3814-es úton. A gépjármű először szalagkorlátnak csapódott, majd az árokban landolt. A járműben hárman utaztak, ketten a saját lábukon szálltak ki, a cigándi tűzoltóknak viszont ki kellett vágni egy embert a szétroncsolódott járműből. Most kiderült: egy nyúl miatt történt a baleset – adta hírül a Boon.hu.

Legutóbb egy rolleresnek volt nagy ütközése egy nyúllal, az állat sértetlenül megúszta
Legutóbb egy rolleresnek volt nagy ütközése egy nyúllal, az állat sértetlenül megúszta
Fotó: TV2 Tények

Autó elé ugrott a nyúl

Mint kiderült, a baleset fél 12 körül történt, amikor egy nyúl ugrott a jármű elé és a sofőr elrántotta a kormányt. A sérülteket a mentő vitte el a helyszínről a kemény ütközés után.

Az Országos Mentőszolgálat munkatársa a Boon.hu megkeresésére részletezte:

A helyszínről két embert könnyebb sérülésekkel, míg egy embert súlyos sérülésekkel, stabil állapotban szállítottak bajtársaink kórházba.

Legutóbb májusban ment nagyot egy videó, amelyen szántóföld mellett száguldozó rollerest lökött le a járművéről egy vadnyúl. Az esetről látványos videó is készült.

 

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