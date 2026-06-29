Feladta a leckét a jogászoknak az óbudai kannibál ügye – az emberevést ugyanis kifejezetten nem tiltja a törvény

Az óbudai kannibál, S. Zsolt tette annyira extrém, hogy a jogalkotó sem gondolt rá – nevezetesen arra, hogy külön írásba kellene foglalni, tilos elfogyasztani az emberi testrészeket. Balogi Zsófia ügyvéd szerint ennek ellenére a kannibalizmus tilalma a létező törvényekből is egyértelműen levezethető.

Itt él most az óbudai kannibál Fotó: Mediaworks

Mint arról az Origo beszámolt, emberi csontokat és szerveket, többek között egy komplett lábszárat, egy preparált arcot, és egy szívet találtak a rendőrök III. kerületi lakásban. Az ingatlanban lakó férfi aztán bevallotta, mélyen érdeklődik az anatómia iránt, de amit ezen kívül elárult, az a legtapasztaltabb egyenruhásokat is sokkolta: egyes szervekből ételt is készített magának. A kórházi dolgozót emberi test tiltott felhasználásával gyanúsítják, a bíróság elrendelte a bűnügyi felügyeletét. Tartózkodási helyéül az édesanyja borsodi házát jelölték ki. A feltételezések szerint Zsolt temetőkből és a munkahelye patológiai osztályáról szerezhette be a bizarr hobbija „kellékeit”.

– A jogi egyetemeken érdekességként szokták megemlíteni a kannibalizmust, mert voltaképpen senkinek sem jutna eszébe, hogy a hallgatók később a valóságban is találkozni fognak ilyen esetekkel – mondta az egyetemi oktatóként is dolgozó ügyvéd.

A jogász hangsúlyozta: S. cselekménye mindenképpen kegyeleti jogokat sért, ez pedig alapot adhat az elhunytak hozzátartozói számára sérelemdíjra. Már önmagában az jogsértő, hogy a férfi a testrészeket magához vette, majd azokat megszentségtelenítette.

– Mindenki életében rendelkezhet arról, hogy a halála után mi történjen a testével. Jogunk van felajánlani transzplantációra, vagy oktatási, illetve tudományos célra. Ez a felajánlás azonban célhoz kötött, vagyis nem vonatkozhat valaki hobbijának kiélésére – magyarázta Balogi.

Az esetnek komplett jogi háttere van. Egyaránt vonatkozik rá a egészségügyi törvény, a Büntető és a Polgári törvénykönyv.

– Az emberi test tiltott felhasználását a törvény büntetni rendeli. A bűncselekményt az követi el, aki emberi gént, sejtet, ivarsejtet, szervet, szövetet vagy emberi holttestet jogellenesen megszerez, azt haszonszerzés véget forgalomba hozza, illetve azzal kereskedik. Arra még a jogalkotó sem gondolt a jogszabály megfogalmazásakor, hogy valaki egyszer az emberi testrészeket elfogyasztja, ezért nem is tért ki erre a lehetőségre. A bűncselekmény viszont már a megszerzéssel megvalósult – szögezte le az ügyvéd, és hozzátette: említésre érdemes, hogy a szövegből az emberi testrész jogellenes tartása is hiányzik.