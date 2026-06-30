Óbudai kannibál: ezért nem követett el kegyeletsértést S. Zsolt

Minden idők egyik legbizarrabb ügyévé vált az óbudai kannibál esete. S. Zsolt a gyanú szerint elhunytak holttestéből származó szöveteket fogyasztott el. Miközben a közvéleményt az eset morális és brutális jellege döbbentette meg, a jogásztársadalomban a cselekmény egy komoly dogmatikai vitát generált, mivel a hatályos Büntető Törvénykönyv önálló tényállásként nem nevesíti a kannibalizmust.

Az óbudai kannibál története az egész faluját megdöbbentette Fotó: Mediaworks

- A jogi minősítések elhatárolása komoly elméleti kérdéseket vet fel, ám a gyakorlatban az ügyészségnek a vádat mégis konkrét törvényi keretek közé kell majd szorítania – mondta az Origónak Balogi Zsófia ügyvéd, aki szerint az ügyben a büntetőjogi felelősségre vonás és a jogdogmatika határai az alábbiak szerint alakulnak:

- Az első alapvető kérdés az elhunyt emberi testből származó részek elkövető általi elfogyasztásának büntetendősége. A hatályos magyar jogrendszerben az ilyen jellegű cselekményeket a törvény a jogellenes, törvénytelen céllal történő felhasználásként tudja pönalizálni a Btk. 175. §-a (Emberi test tiltott felhasználása) alapján. Bár a büntetőjog elméleti szintjén a holttest dolognak minősülése technikailag lehetséges lenne – ami elvben felvethetné a rongálás alkalmazhatóságát –, a kannibalizmus, vagyis a holttestbe történő belekóstolás nem értelmezhető egyszerű köztörvényes rongálásként. A védett jogi tárgy sajátos természete miatt a Btk. 175. §-a mint lex specialis alkalmazandó az általános rendelkezésekkel szemben – magyarázta a jogász.

Kegyeletsértő-e az óbudai kannibál?

Ugyancsak érdekes és releváns kérdésként merült fel, hogy a Btk. 228. §-a szerinti kegyeletsértés tényállása alkalmazható-e S. Zsolt cselekményére. Bár a szó köznyelvi értelmezése alapján azt kellene mondanunk, hogy igen, a jogszabályban fellelhető definíció szerint azonban már nem.

- A bűncselekmény kizárólag a halott vagy a halott emléke ellen elkövetett becsületsértés, illetve rágalmazás tényállási elemeit használja fel az elkövetési magatartások meghatározása során. Ezek alapján alapvetően a kegyeletsértés egy kommunikációs, azaz verbális kijelentések útján megvalósuló jogsértés – szögezte le Balogi, és hangsúlyozta, hogy az óbudai kannibál ügyében a holttesteken fizikai, materiális behatás történt.