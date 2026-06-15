Hallott már ilyenről? Meghalt, de még posztolt a Facebookra egy magyar férfi

Gyorsan terjedő rémhír borzolta a kedélyeket a somogybabodi Off-Road fesztiválon, ahol egy elhúzódó mentőorvosi beavatkozás miatt azt kezdték beszélni a látogatók, hogy egy versenyző életét vesztette. A szervezők és a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság azonban határozottan cáfolta a halálos balesetről szóló pletykákat, és tisztázták a félreértésre okot adó körülményeket – írta a Sonline.hu.

Azt hitték meghalt az Off-Road balesetben

Fotó: Sonline

Csak egy sima esés történt a somogybabodi Off-Road fesztiválon

A félreértést egy hosszan tartó mentőszolgálati ellátás okozta a rendezvényen. Az egyik sérülthöz ugyanis egyszerre több mentőegység is érkezett, a szakemberek pedig mintegy fél órán keresztül dolgoztak a helyszínen a férfi stabilizálásán. A látványos és elhúzódó mentés miatt a fesztiválozók körében még aznap este elindult a szóbeszéd, másnap reggelre pedig már kész tényként terjedt a rémhír, miszerint a férfi nem élte túl az esetet. A valóságban azonban csupán egy „sima esésről” volt szó:

a balesetet szenvedett résztvevő sérülései nem voltak életveszélyesek és három órával az ellátása után már saját maga posztolt a Facebook-oldalán, megnyugtatva az érte aggódókat.

Mágó Armand, a rendezvény sajtószóvivője a Sonline.hu-nak elmondta, hogy bár a hivatalos statisztikák még nem állnak teljesen a birtokukban, a tapasztalatok alapján a balesetek tekintetében az utóbbi évek egyik legnyugodtabb fesztiválja volt az idei. A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószolgálata szintén megerősítette a hírt, megkeresésünkre közölték, hogy hozzájuk sem érkezett semmilyen jelzés vagy bejelentés halálos kimenetelű szerencsétlenségről a somogybabodi rendezvénnyel kapcsolatban.

Korábban beszámoltunk róla, hogy a látszólag teljesen hétköznapi módon induló, majd egyetlen rossz döntés után elszabaduló motoros baleset pillanatait videó is rögzítette, így a becsapódás különösen tanulságos felvételeken látható.