Új főkapitány állt az ORFK élére: azonnali változásokat és reformokat ígér

Pósfai Gábor belügyminiszter az eseményen kiemelte, hogy az új országos rendőrfőkapitány ízig-vérig nyomozó, aki minden kormányzati támogatást megkap a közelgő rendőrségi reformok végrehajtásához. A tárcavezető szerint az ORFK élére álló új parancsnok legfontosabb feladata a rendőri állomány megbecsülésének visszaállítása, a munkafeltételek javítása, valamint a szervezeti elvándorlás megállítása lesz. A leköszönő főkapitány elmondta, hogy az elmúlt nyolc év során egy sokkal erősebb, ütésállóbb szervezetet sikerült felépíteni, amelyet büszkén ad át az utódjának – írta a Police.hu.

Dr. Mecser Tamás r. dandártábornok vette át az ORFK vezetését

Fotó: Police.hu

Svájci órához hasonlította az ORFK működését az új főkapitány

Dr. Mecser Tamás r. dandártábornok székfoglaló beszédében kiemelte, hogy a rendőrség szervezete egy precízen kidolgozott svájci órához hasonlít, amelyben ha valamelyik alkotóelem nem jól működik, az egész gépezet leállhat. Ennek alapján leszögezte, hogy a rendvédelmi igazgatási alkalmazottaktól kezdve, a járőrökön át egészen a főkapitányig mindenki létfontosságú munkát végez a saját posztján.

A feladatát megkezdő új vezető hangsúlyozta, hogy nem fogja tizennégy emelet magasból, elszigetelten szemlélni a rendőrség mindennapjait, hanem közvetlen kapcsolatban marad a valósággal.

Fő célként a rendőri hivatás társadalmi presztízsének és megbecsülésének teljes körű visszaállítását jelölte meg, miközben a jövőbeni munka zsinórmértékeként a tisztességet, az emberséget és a jogszabályok adta keretek szigorú betartását határozta meg.

Habár az elmúlt években a rendőrség kiválóan végezte feladatait, akadtak furcsa ügyek. Ilyen például Zalavári Bálint tragédiája: a fiatal rendőrt munkavégzés közben gázolták halálra, gyilkosa pedig még hónapokig volán mögé ülhetett a tragédia után.