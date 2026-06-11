Az egyik fővárosi dzsúdóteremből riasztották a mentőket a minap egy idősebb férfihez, aki edzésen volt. Az Országos Mentőszolgálat beszámolója szerint a mellkasához kapott, mert fájt neki, aztán összeesett a sportoló a Bors információi szerint.

Összeesett egy sportoló Budapesten, rohantak a mentők hozzá

Fotó: KLAUDIA RADECKA / AFP

Összeesett a dzsúdóedzésen

A teremben lévő félautomata defibrillátort is bevetették. A készülék egy sokkot adott le, és a férfi keringése máris visszatért. A mentők stabilizálták az állapotát, miután megállapították, hogy infarktust kapott. A sportolót jó életfunkciókkal, tiszta tudatállapotban vitték kórházba. Az Országos Mentőszolgálat gratulált a bátor elsősegélynyújtóknak és a mentésben részt vevő szakembereknek, a betegnek pedig mielőbbi teljes felépülést kívánt.

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