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Rendkívüli

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Rendőrség

Nyomtalanul eltűnt egy magyar diáklány az iskolaudvarról

iskola

Kitálalt az iskolaigazgató: emiatt rúgták ki azonnali hatállyal a kedvelt pedagógust

2 órája
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Rendkívüli vizsgálat indult a bodrogi oktatási intézményben egy tanulót érintő, súlyos etikai és jogi vétség ügyében. Az érintett pedagógus munkaviszonyát azonnali hatállyal megszüntették, miután olyan magatartást tanúsított, amely kimeríti a szexuális visszaélés gyanúját.
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Súlyos incidens borzolja a kedélyeket egy Somogy vármegyei oktatási intézményben, miután június elején szexuális visszaélés gyanúja merült fel az egyik tanárral szemben. A bodrogi Bölcsesség Kezdete Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola vezetősége a hivatalos honlapján megjelentetett nyilatkozatban számolt be a történtekről. A tájékoztatás szerint a pedagógus olyan elfogadhatatlan magatartást tanúsított az egyik diákkal szemben, amely kimeríti a visszaélés gyanúját – írta a Sonline.hu.

Azonnali hatállyal elbocsátottak egy pedagógust a bodrogi iskolából
Azonnali hatállyal elbocsátottak egy pedagógust a bodrogi iskolából (illusztráció)
Fotó: Shutterstock/Inna Kandybka

Rendőrségi nyomozás indult a pedagógus ellen

Az iskola vezetése a hír hallatán rendkívül határozottan és gyorsan reagált: az esetet helyben azonnal kivizsgálták, és a tanárt azonnali hatállyal elbocsátották az intézményből. Dan Tiborné igazgató közleményében nyomatékosította, hogy az iskola a legteljesebb mértékben elhatárolódik minden olyan személytől, aki a rábízott gyermekek kárára hasonló tetteket követ el.

Az intézményvezető a belső vizsgálat lezárásával párhuzamosan megtette a szükséges jogi és hatósági lépéseket is. Az ügyben rendőrségi feljelentést nyújtottak be, valamint hivatalos jelzéssel éltek a gyermekvédelmi szervek irányába is. 

Az igazgatónő hozzátette, hogy a személyiségi jogok és a szigorú adatvédelmi szabályok védelme érdekében további részleteket egyelőre nem hozhatnak nyilvánosságra. A Sonline.hu megkeresésére a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószolgálata megerősítette a hatósági intézkedések tényét. A visszaélés pontos körülményeit jelenleg a Kaposvári Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya bűnügyi eljárás keretében, szakértők bevonásával igyekszik tisztázni. A rendőrség a folyamatban lévő nyomozás sikerére és érdekeire hivatkozva egyelőre bővebb tájékoztatást nem adott az ügy részleteiről.

Elképesztő letartóztatásról adott hírt a rendőrség. A hajdú-bihari nyomozókhoz két pedofil tanárról jutottak el információk, akik egymástól függetlenül létesítettek szexuális viszonyt 12 év alatti tanulóikkal. A hatóságok mindkét elkövetőt, a tanárt és a tanárnőt is őrizetbe vették.

 

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