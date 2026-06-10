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áldozat

Gyereknek kiadva magukat buktatták le a kosaras akadémia pedofil gyógytornászát

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Megdöbbentő hírek láttak napvilágot a Pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia háza tájáról, miután a hét végén azonnali hatállyal menesztették az intézmény egyik régóta megbecsült munkatársát. Bár a hivatalos indoklásban elsőre csak munkaügyi lépésekről esett szó, a háttérben egy rendkívül súlyos, gyomorforgató pedofil bűncselekmény gyanúja körvonalazódik.
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Az Index információi szerint az U14-es leánycsapat mellett gyógytornászként dolgozó L. B. egy internetes csapda áldozata lett, amikor egy önmagát 13-14 éves kislánynak kiadó, „lebuktatásra szakosodott” kamuprofillal keveredett szexuális tartalmú üzenetváltásba. A köztiszteletben álló szakember, – aki korábban a női válogatottnál és az FTC-nél is dolgozott – odáig ment a chaten, hogy konkrét ajánlatot tett a kiskorúnak, és megállapodott vele egy budapesti lakáson történő szexuális együttlétben. Miután a Rátgéber Akadémia vezetősége értesült a megdöbbentő chatnaplókról, azonnal aktiválták a gyermekvédelmi protokollt, és elbocsátották a férfit, nehogy a pedofil hajlamú alkalmazott a rábízott sportolók közelében maradhasson.

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Kamu profillal buktatták le a pedofilt (illusztráció)
Fotó: Shutterstock/Inna Kandybka

Pszichológus segíti a gyerekeket a pedofil botrány után

Az akadémia vezetősége a jogászokkal történt egyeztetést követően azonnal levélben fordult a szülőkhöz, hogy tájékoztassa őket a kialakult helyzetről. A kiküldött üzenetben nyomatékosan kérték az anyákat és apákat: ha bármilyen információval rendelkeznek bármelyik fiatal játékos esetleges érintettségéről, azt azonnal és bizalommal jelezzék az intézmény felé – szerencsére eddig még senki sem jelentkezett.

A vezetőség kiemelte, hogy jelenleg nincs tudomásuk arról, hogy az akadémia sportolói közül bárki áldozattá vált volna, ugyanakkor a gyerekek biztonságát és lelki jóllétét tekintik a legfontosabbnak.

Éppen ezért az érintett korosztály tagjai számára haladéktalanul elrendelték a szakmai segítségnyújtást:

  • Mentáltréner bevonásával indítanak csoportos beszélgetéseket.
  • Biztonságos környezetet teremtenek, ahol a sportolók szabadon feltehetik kérdéseiket.
  • Csoportos terápia keretében segítik a fiatal lányokat a traumatikus hírek feldolgozásában.

Riegl Anett ügyvezető elmondta, megdöbbentő volt szembesülni a helyzettel és a további lépésekről a beérkező információk tükrében döntenek. Rátgéber László, az akadémia szakmai és stratégiai igazgatója szintén a teljes döbbenet hangján nyilatkozott, de megnyugtatónak nevezte, hogy a szervezet azonnal aktiválta a szigorú gyermekvédelmi protokollt. A menesztett gyógytornászt is keresték az újságírók, de ő nem kívánt nyilatkozni az ügyben.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.

Korábban beszámoltunk róla, hogy biciklis rendőrök csaptak le a főváros egyik legnépszerűbb pihenőhelyén arra az agresszív magamutogatóra, aki a zenélő szökőkút közelében fiatalok előtt vetkőzött le, majd táncolni kezdett.

 

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