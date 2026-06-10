Gyereknek kiadva magukat buktatták le a kosaras akadémia pedofil gyógytornászát

Az Index információi szerint az U14-es leánycsapat mellett gyógytornászként dolgozó L. B. egy internetes csapda áldozata lett, amikor egy önmagát 13-14 éves kislánynak kiadó, „lebuktatásra szakosodott” kamuprofillal keveredett szexuális tartalmú üzenetváltásba. A köztiszteletben álló szakember, – aki korábban a női válogatottnál és az FTC-nél is dolgozott – odáig ment a chaten, hogy konkrét ajánlatot tett a kiskorúnak, és megállapodott vele egy budapesti lakáson történő szexuális együttlétben. Miután a Rátgéber Akadémia vezetősége értesült a megdöbbentő chatnaplókról, azonnal aktiválták a gyermekvédelmi protokollt, és elbocsátották a férfit, nehogy a pedofil hajlamú alkalmazott a rábízott sportolók közelében maradhasson.

Kamu profillal buktatták le a pedofilt (illusztráció)

Fotó: Shutterstock/Inna Kandybka

Pszichológus segíti a gyerekeket a pedofil botrány után

Az akadémia vezetősége a jogászokkal történt egyeztetést követően azonnal levélben fordult a szülőkhöz, hogy tájékoztassa őket a kialakult helyzetről. A kiküldött üzenetben nyomatékosan kérték az anyákat és apákat: ha bármilyen információval rendelkeznek bármelyik fiatal játékos esetleges érintettségéről, azt azonnal és bizalommal jelezzék az intézmény felé – szerencsére eddig még senki sem jelentkezett.

A vezetőség kiemelte, hogy jelenleg nincs tudomásuk arról, hogy az akadémia sportolói közül bárki áldozattá vált volna, ugyanakkor a gyerekek biztonságát és lelki jóllétét tekintik a legfontosabbnak.

Éppen ezért az érintett korosztály tagjai számára haladéktalanul elrendelték a szakmai segítségnyújtást:

Mentáltréner bevonásával indítanak csoportos beszélgetéseket.

Biztonságos környezetet teremtenek, ahol a sportolók szabadon feltehetik kérdéseiket.

Csoportos terápia keretében segítik a fiatal lányokat a traumatikus hírek feldolgozásában.

Riegl Anett ügyvezető elmondta, megdöbbentő volt szembesülni a helyzettel és a további lépésekről a beérkező információk tükrében döntenek. Rátgéber László, az akadémia szakmai és stratégiai igazgatója szintén a teljes döbbenet hangján nyilatkozott, de megnyugtatónak nevezte, hogy a szervezet azonnal aktiválta a szigorú gyermekvédelmi protokollt. A menesztett gyógytornászt is keresték az újságírók, de ő nem kívánt nyilatkozni az ügyben.