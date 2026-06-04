Visszaeső pedofil hajléktalant fogtak Budapesten - videó

Az Eltűnt és Kizsákmányolt Gyermekek Nemzeti Központja (NCMEC) áprilisban értesítette a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) gyermekvédelmi nyomozóit arról, hogy egy vélhetően magyar pedofil gyermekpornográf tartalmakat töltött fel több internetes platformra. A jelzés szerint 2024 márciusában a Discord felületen osztott meg a felhasználó gyermekpornográf tartalmat, míg 2025 január–februárjában a Snapchat felületre töltött fel kamaszlányokról meztelen felvételeket a Police.hu bejegyzése szerint.

Elfogtak egy visszaeső pedofil hajléktalant Budapesten (illusztráció)

Fotó: Shutterstock/Beol.hu

Újra lecsapott a visszaeső pedofil

A hatóságok azonnal nyomozásba kezdtek a bejelentés után. A kiberdetektívek gyorsan összerakták a mozaikot. Kiderült, hogy a Discordra és a Snapchatre ugyanazzal az e-mail-címmel regisztrált a tettes. Erről a fiókról kerültek ki a meztelen, durván szeméremsértő felvételek, amelyeken serdülő korú lányok szerepeltek.

A digitális nyomok egy 25 éves, Baranya megyei férfihez vezettek.

A pedofil trükkös módszerrel próbálta álcázni magát. A feltöltések idején németországi IP-címeket használt, és a telefonja is német mobiltornyokra csatlakozott. A nyomozók azonban átláttak a szitán. Kiderítették, hogy a férfi valójában Székesfehérvár környékén húzza meg magát, és folyamatosan motelek, illetve hajléktalanszállók között ingázik.

A bűnügyi nyilvántartásból megdöbbentő részletek derültek ki.

R. Attila Arnold nem először követett el ilyen szörnyűséget. Néhány éve, 2019 és 2020 között már 74 gyermekpornográf felvételt terjesztett az interneten. Akkor is a KR NNI kapta el. A Kaposvári Bíróság 2021-ben két év börtönre ítélte, de ezt öt évre felfüggesztették. A férfi idén szeptemberben szabadult volna végleg a büntetés súlya alól.

A hajtóvadászat május 19-én ért véget.

A rendőrök Budapest X. kerületében érték utol és bilincselték meg R. Attila Arnoldot. Háromrendbeli gyermekpornográfiával gyanúsítják. A bűnösségét beismerte, de beszélni nem akart. Másnap a székesfehérvári búvóhelyén tartott házkutatás során a nyomozók lefoglalták a mobilját, a SIM-kártyáit és a memóriakártyáját is. A bíróság már elrendelte a visszaeső pedofil letartóztatását.