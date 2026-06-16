Megrázó részletek: kiderült, mit tettek a gyerekekkel a pedofil hajdú-bihari tanárok

Korábban beszámoltunk róla, hogy a rendőrség szexuális erőszak bűntettének megalapozott gyanúja miatt letartóztatott két hajdú-bihari tanárt, akik ugyanabban az iskolában oktattak, ám a nyomozás jelenlegi adatai szerint nem tudtak egymás tetteiről. Mindkét pedagógus 12 év alatti gyermekek sérelmére követte el a súlyos bűncselekményeket, és a pedofil bűnvádi eljárásban a Debreceni Törvényszék döntése értelmében a legszigorúbb kényszerintézkedés hatálya alá kerültek.

Nem tudott egymásról a két pedofil

Fotó: Youtube/ PoliceHungary

Akár húsz év börtönt is kaphatnak a debreceni pedofil tanárok

A Haon.hu beszámolt róla, hogy gyomorforgató részletek derültek ki az ügyről. Az egyik elkövető egy 57 éves testnevelőtanár, aki két évvel ezelőtt kezdett el szexuálisan közeledni egy akkor mindössze 11 éves kislányhoz.

Az áldozat édesapja elmondta, hogy a lánya eleinte semmi rosszra nem gondolt, amikor a pedagógus megtiltotta a rövidnadrág viselését és csak testhezálló ruházatban engedte a bukfencezést, miközben fotózta a gyerekeket.

A gyanú szerint a tanár később már csókolgatta és fogdosta is a diáklányt, aki végül otthon beszámolt a szüleinek a történtekről.

Különórával csábította magához a kisfiút a történelemtanár

A nyomozás adatai szerint a másik elkövető egy 55 éves, történelemszakos tanárnő, aki szintén egy 11 éves gyermekkel szemben követte el a visszaéléseket.

Ő magánórák ürügyével csalta a saját házába a kisfiút, ahol a simogatásokon túl a gyanú szerint le is feküdt a kiskorú diákkal.

A Debreceni Törvényszék szóvivője, Dobó Dénes nyilatkozatában kiemelte: a bíróság álláspontja szerint a kiszabható büntetés rendkívüli súlyára való tekintettel fennáll a szökés és az elrejtőzés veszélye, ezért volt elkerülhetetlen a legszigorúbb kényszerintézkedés, vagyis a letartóztatás elrendelése. Amennyiben a bíróság bűnösnek találja a két pedagógust szexuális erőszak bűncselekményében, a törvényi szabályozás értelmében akár 20 év szabadságvesztésre is számíthatnak.