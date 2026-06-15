Bilincsben vittek el két hajdú-bihari pedofil tanárt – videó

Elképesztő ügyről számolt be a rendőrség hétfő reggel: a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóság nyomozóihoz olyan információk jutottak el, hogy egy oktatási intézmény két tanára, egymástól függetlenül molesztálták a diákjaikat, szexuálisan közeledtek a gyerekekhez – adta a hírül a Haon.hu. A pedofilokra május végén és június elején csaptak le.

Ugyanazon iskolában tanító pedofil tanárt és tanárnőt vett őrizetbe a rendőrség

Fotó: Illusztráció/123RF

Pedofil tanárokat vittek el bilincsben a nyomozók

A nyomozók szerint a férfi és a női pedagógus is szexuális tevékenységre vett rá két tanulót.

A férfin május 26-án ütöttek rajta egy benzinkúton, a tanárnőt pedig június 10-én vették őrizetbe, majd házkutatást tartottak náluk.

A nyomozók tizenkettedik életévét be nem töltött személlyel szemben elkövetett szexuális erőszak bűntett és más bűncselekmények miatt kihallgatták, őrizetbe vették mindkettőjüket, a bíróság pedig a letartóztatásukról döntött.

Bajban van?

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot! Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.