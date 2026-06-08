Egy pillanat alatt megtörtént a baj: súlyos sérülést szenvedett Peller Károly

A súlyos baleset egy olyan darab előadásán történt, amelyben Peller Károly fontos szerepet játszik – idézte fel a Story Magazin. A színész ugyan próbálta humorral és könnyedséggel felidézni a történteket, de a sérülés komolyságát így sem lehetett elbagatellizálni.

Peller Károly még ép arbőrrel egy korábbi fotón

Fotó: Németh András Péter

Ez egy musicalhez kapcsolódik, a Shrekhez, ami szintén egy csodálatos szerep és csodálatos ajándék az élettől. Hát, sajnos, ott történt most velem egy baleset. Valami vegyszerrel volt tisztítva a maszk, és négy órán keresztül áztam ebben a vegyszerben, ami kicsit szétmarta az arcomat”

– mesélte a csúnya sérülésről a Ridikülben a színművész.

Már a színpadon fájt Peller Károly arca

A műsorvezető kérdésére Peller Károly arról beszélt, hogy előadás közben már érezte: baj van, az arca fáj, és valami nincs rendben a maszkkal. Ennek ellenére nem szakította félbe a darabot, így a vegyszer még hosszú ideig érintkezett a bőrével, a sérülés pedig tovább súlyosbodott.

A történtek után sem lépett le a színpadról, hanem folytatta a munkát.

A színésznek nem ez volt az egyetlen komoly színpadi balesete az elmúlt időszakban. Januárban egy operettgálán sérült meg súlyosan, amikor egy rossz mozdulat után elszakadt egy ín a bicepszében. A sérülés olyan komoly volt, hogy meg kellett operálni: a színész később a közösségi oldalán azt is elárulta, hogy implantátumot kapott, a csontját pedig átfúrták, hogy az izmot megfelelően rögzíteni tudják. A beavatkozás után hosszú felépülés várt rá, és egy időre a színházi munkától is vissza kellett húzódnia.

A Shrek-jelmez okozta sérülés azonban szerencsére nem kényszerítette újabb hosszabb leállásra, így Peller Károly továbbra is színpadra tudott állni.

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