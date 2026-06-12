Tragédia a Pentele hídnál: megszólalt a rendőrség

A környéken lakók közül többen is aggódva figyelték a Dunavecsét Dunaújvárossal összekötő Pentele hídnál megjelent, nagyszámú mentő- és rendőrautót június 6-án. Mivel a hatóságok a drámai percekben a mentésre fókuszáltak, kevés információ szivárgott ki, így azonnal beindultak a találgatások a közösségi oldalakon.

28 éves férfi ugrott a Dunába a Pentele hídról Fotó: MKIF Zrt.

A vízbe vetette magát a Pentele hídról

A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint június 6-án, szombaton nem sokkal este hat óra után érkezett a segélyhívás, miszerint egy 28 éves férfi a Pentele hídról a mélybe ugrott. A rendőrség és a mentőszolgálat egységei azonnal a helyszínre siettek.

Az Országos Mentőszolgálat a Feol.hu megkeresésére megerősítette, hogy a riasztást követően több földi mentőegységet és egy mentőhelikoptert is a hídhoz irányítottak. A fiatal férfit, aki túlélte a zuhanást, még a helyszínen ellátták, majd az elsődleges, életmentő beavatkozások után mentőhelikopterrel szállították kórházba. Állapotáról bővebb információ jelenleg nem áll rendelkezésre.

Ez is érdekelheti: Korábban beszámoltunk róla, hogy hősies életmentő akció zajlott a fővárosban június 7-én, vasárnap. Késő délután érkezett segélyhívás a rendőrségre egy öngyilkosságra készülő férfi miatt. A fiatalember már a korláton ülve, a mélység felett lógatta a lábát a Petőfi hídon, készen arra, hogy a Dunába ugorjon. Két bátor rendőrnek azonban az utolsó másodpercben sikerült megmentenie a férfi életét. Az akcióról sokkoló videó is készült.

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