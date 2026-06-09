A nő már a beszállókapu felé tartott, amikor körbevették a rendőrök a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. A nyomozók szerint egy nemzetközi pénzmosás egyik futáraként próbált félmillió eurót kicsempészni az országból – közölte a Police.hu.

Pénzmosás hatalmas összegekkel, 18 helyszínen csapott le egyszerre a rendőrség Fotó: Police.hu

Pénzmosás miatt csaptak le egyszerre 18 helyszínen

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda szerint a szervezetet a szír származású magyar állampolgár Maradini Talal és társa, Youssef Mahmoud irányíthatta.

A gyanú szerint a banda drogkereskedelemből és más bűncselekményekből származó összegeket mozgatott Európa különböző országaiból Magyarországra, majd innen tovább Isztambulba, Ciprusra és Görögországba.

A készpénz gyakran gépkocsik titkos rekeszeiben érkezett az országba. A nyomozás adatai szerint az összegeket Budapesten, a Budapest VIII. kerületi Ganz negyed egyik illegális pénzváltójában nagyobb címletekre váltották.

A futárok internetes üzenetküldő alkalmazásokon kapták az utasításokat, rendszeresen cserélték telefonjaikat és telefonszámaikat, a beszélgetések nyomait pedig folyamatosan törölték.

Félmillió eurót találtak a bőröndben

A június 3-i összehangolt akció során egyszerre 18 helyszínen jelentek meg a rendőrök.

Az egyik legfontosabb elfogás a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren történt.

Az F. család 30 éves lányát akkor fogták el, amikor Ciprusra készült felszállni. A rendőrök a feladásra szánt poggyászában 500 ezer eurót találtak. A pénzt a gyanú szerint külföldre akarták kijuttatni.

Titkos rekeszekben utaztak az eurómilliók

A nyomozók szerint a szervezet futárai esetenként összesen 1,6 millió eurót is szállítottak egyszerre.

Az autókba speciális rejtekhelyeket építettek. Ezek kialakítását és megszüntetését egy XIX. kerületi autószerelő műhelyben dolgozó bandatag végezte.

A légi szállításoknál a pénzkötegeket vákuumfóliával légmentesen becsomagolták, majd ruhák közé rejtve vitték Ciprusra és Törökországba.

Több mint 540 millió forintnyi vagyont foglaltak le

Az akcióban öt férfit és öt nőt fogtak el.

A Vagyon-visszaszerzési Hivatal közreműködésével 13 autót, készpénzt, bankszámlákat és ingatlanokat foglaltak le.

A zárolt vagyon értéke meghaladja az 540 millió forintot.

A bíróság hét gyanúsított letartóztatását rendelte el, két ember bűnügyi felügyelet alá került.

Még mindig szökésben van a két vezető

A rendőrség elfogatóparancsot adott ki Maradini Talal és Youssef Mahmoud ellen.

A két férfit a hatóságok a bűnszervezet vezetőinek tartják, jelenleg is szökésben vannak.

A nyomozásnak nemzetközi szála is van. Márciusban a német rendőrök az A3-as autópálya Passau közelében elfogtak egy magyar férfit, akinél jelentős mennyiségű eurót találtak. Később kiderült, hogy rokoni kapcsolatban áll az egyik most elfogott futárral, ezért a magyar és a német hatóságok közösen vizsgálják a szerepét az ügyben.