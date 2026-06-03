Online munkát ajánlottak a férfinak: home office-ból moshatta tisztára a piszkos pénzt

Online munkát keresett, végül a hatóságok szerint csalásokból származó pénzeket mozgatott külföldre. A pénzmosás miatt megvádolt fiatal azt hitte, hogy legális munkát végez, valójában azonban bűncselekményből származó összegek útját segítette eltakarni – osztotta meg a Teol.hu.

Online munkára jelentkezett, ám most pénzmosás miatt kell felelnie a bíróságon a fiatal tolnai férfinek

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Pénzmosás lett a vége az online munkának

A Tolna Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint a 24 éves férfi 2023 novemberében az interneten keresett munkát. Nem sokkal később egy ismeretlen személy online végezhető feladatot ajánlott neki. A kapcsolatot kizárólag üzenetküldő alkalmazáson keresztül tartották. A férfi megadta személyes adatait és bankszámlaszámát is az ismeretlennek. Az utasítások szerint a számlájára érkező pénzeket tovább kellett utalnia egy nemzetközi pénzküldő szolgáltató rendszerén keresztül, majd egy külföldi bankszámlára.

Adathalász csalók álltak a háttérben

A vádirat szerint az ismeretlen elkövető két sértettet is becsapott egy közösségi oldalon. Az egyik áldozat egy kabátot hirdetett eladásra, a másik pedig egy ajtót. A csaló mindkettejüktől e-mail-címet kért, arra hivatkozva, hogy a fizetés és a szállítás intézéséhez szüksége van rá. A sértettek ezután olyan linket kaptak, amely első pillantásra banki oldalnak tűnt, valójában azonban adathalász felület volt. Miután megadták internetbanki adataikat, az elkövető hozzáfért a számláikhoz.

Több százezer forint érkezett a számlájára

A csaló az egyik áldozat számlájáról 395 ezer forintot, a másikéról pedig 135 ezer forintot utalt át. A pénz a vádlott bankszámlájára érkezett, aki az összegeket az utasításoknak megfelelően továbbutalta a megadott külföldi számlára. Az ügyészség szerint ezzel közreműködött abban, hogy a csalásból származó pénzek eredetét és útját elleplezzék.

Vádat emeltek ellene

Az alapcselekményt elkövető csalót a nyomozók egyelőre nem tudták azonosítani, ezért az eljárást elkülönítették. A Dombóvári Járási Ügyészség ugyanakkor úgy ítélte meg, hogy a férfi tevékenysége megvalósította a pénzmosás bűntettét. A büntetlen előéletű vádlott ellen ezért vádat emeltek, az ügyészség pedig pénzbüntetés kiszabását indítványozta a bíróságnál.