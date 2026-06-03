Online munkát ajánlottak a férfinak: home office-ból moshatta tisztára a piszkos pénzt

Online munkát keresett, végül a hatóságok szerint csalásokból származó pénzeket mozgatott külföldre. A pénzmosás miatt megvádolt fiatal azt hitte, hogy legális munkát végez, valójában azonban bűncselekményből származó összegek útját segítette eltakarni – osztotta meg a Teol.hu.
Pénzmosás lett a vége az online munkának
A Tolna Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint a 24 éves férfi 2023 novemberében az interneten keresett munkát. Nem sokkal később egy ismeretlen személy online végezhető feladatot ajánlott neki. A kapcsolatot kizárólag üzenetküldő alkalmazáson keresztül tartották. A férfi megadta személyes adatait és bankszámlaszámát is az ismeretlennek. Az utasítások szerint a számlájára érkező pénzeket tovább kellett utalnia egy nemzetközi pénzküldő szolgáltató rendszerén keresztül, majd egy külföldi bankszámlára.
Adathalász csalók álltak a háttérben
A vádirat szerint az ismeretlen elkövető két sértettet is becsapott egy közösségi oldalon. Az egyik áldozat egy kabátot hirdetett eladásra, a másik pedig egy ajtót. A csaló mindkettejüktől e-mail-címet kért, arra hivatkozva, hogy a fizetés és a szállítás intézéséhez szüksége van rá. A sértettek ezután olyan linket kaptak, amely első pillantásra banki oldalnak tűnt, valójában azonban adathalász felület volt. Miután megadták internetbanki adataikat, az elkövető hozzáfért a számláikhoz.
Több százezer forint érkezett a számlájára
A csaló az egyik áldozat számlájáról 395 ezer forintot, a másikéról pedig 135 ezer forintot utalt át. A pénz a vádlott bankszámlájára érkezett, aki az összegeket az utasításoknak megfelelően továbbutalta a megadott külföldi számlára. Az ügyészség szerint ezzel közreműködött abban, hogy a csalásból származó pénzek eredetét és útját elleplezzék.
Vádat emeltek ellene
Az alapcselekményt elkövető csalót a nyomozók egyelőre nem tudták azonosítani, ezért az eljárást elkülönítették. A Dombóvári Járási Ügyészség ugyanakkor úgy ítélte meg, hogy a férfi tevékenysége megvalósította a pénzmosás bűntettét. A büntetlen előéletű vádlott ellen ezért vádat emeltek, az ügyészség pedig pénzbüntetés kiszabását indítványozta a bíróságnál.
Egyre több hasonló módszerrel próbálkoznak a csalók
A hatóságok szerint az interneten rendszeresen jelennek meg olyan állásajánlatok, amelyek valójában pénzügyi közvetítők toborzására szolgálnak. A feladat egyszerűnek tűnik: pénzt fogadni és továbbküldeni. A háttérben azonban gyakran csalásokból származó összegek mozognak, így aki részt vesz ezek továbbításában, könnyen büntetőeljárás alá kerülhet. A mostani ügyben egy online munkakeresésből végül pénzmosás miatti vádemelés lett.
Így előzhető meg a banki csalás néhány egyszerű lépéssel
Egyre kifinomultabb módszerekkel próbálnak pénzhez jutni az online csalók, akik hivatalosnak tűnő üzenetekkel tévesztik meg az áldozatokat. A banki csalások megelőzésében kiemelten fontos a körültekintő ellenőrzés.