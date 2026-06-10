Őrjöngve kapálóztak a mélység felett: brutális részletek a budapesti hidakon zajló élet-halál harcokról

Drámai, másodperceken múló életmentés zajlott le vasárnap kora este Budapesten, amikor a rendőrök az utolsó pillanatban rántottak vissza a halál torkából egy fiatalembert a Petőfi hídon – írta a Police.hu. A Budapesti Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a vészhelyzetről 2026. június 7-én, délután öt óra körül érkezett lakossági bejelentés, miszerint egy elkeseredett férfi a mélybe akar ugrani a hídról.

Öngyilkos–jelölt Budapesten, a Petőfi hídon 2026. június 7–én

Fotó: Police.hu

Másodperceken múlt a férfi élete a Petőfi hídon

A segélyhívásra a BRFK Közrendvédelmi Főosztályának két körzeti megbízotti egysége reagált a leggyorsabban. Szilágyi Zsolt és Bajkó József Dávid rendőr törzsőrmesterek a helyszínre érve látták, hogy a fiatalember már a korláton ül, és a lábait a Duna felé lógatja.

Az egyenruhások rendkívül professzionálisan és óvatosan kezdték megközelíteni a férfit, miközben folyamatosan beszéltek hozzá, hogy eltereljék a figyelmét és bizalmat építsenek ki.

A feszült helyzet akkor vált kritikusssá, amikor a férfi egy óvatlan pillanatra elfordította a fejét. Szilágyi törzsőrmester azonnal felismerte a vissza nem térő alkalmat, villámgyorsan odaugrott, és még pont azelőtt sikerült megragadnia a férfi ingnyakát és nadrágját, hogy az a mélybe vetette volna magát.

A férfi ekkor már a híd külső oldalán zuhant volna alá, ráadásul kétségbeesetten kapálózott és ellenállt a megmentésének. Bajkó törzsőrmester azonnal társa segítségére sietett, így a két rendőrnek óriási erőfeszítés árán végül sikerült a korlát biztonságos oldalára kényszerítenie és visszahúznia a bajbajutottat.

Mivel a férfi továbbra is ön- és közveszélyesen viselkedett, a járőrök kénytelenek voltak megbilincselni őt, nehogy megismételje az öngyilkossági kísérletet, és hogy a helyszínre riasztott mentőszolgálat munkatársai teljes biztonságban szállíthassák kórházba.

Az egész, feszült és hősies akciót a rendőrök testkamerája is rögzítette, a police.hu-n közzétett megrázó felvételek bemutatják, hogy valóban csak egyetlen hajszálon múlt a fiatalember élete.

Az elmúlt években többször mentettek életet az egyenruhások

A Petőfi hídon történt esetek nem egyedülállók; a Margit híd sajnálatos módon az egyik leggyakoribb helyszíne az ilyen kríziseknek. Az elmúlt évekből több olyan eset is nyilvánosságot kapott, amely megdöbbentette a közvéleményt.

2025. március 21-én este egy 21 éves lány a Margit híd pillérjének peremén állt, közvetlenül a Duna felett.

A riasztás után elsőként a II. kerületi járőrök érkeztek a helyszínre. Kovács Szabolcs őrmester azonnal mérlegelte a helyzetet, és látva, hogy a lány bármelyik pillanatban lezuhanhat, átmászott hozzá a pillérre. Leguggolt mellé, és igyekezett megnyugtatni, miközben társa, Mihály Roland őrmester szerint minden mozdulatuk életveszélyes volt, hiszen alattuk csupán éles sziklák húzódtak. Hamarosan Horváth Vivien őrmester és Kerekes Máté törzsőrmester is csatlakozott hozzájuk.

Végül két oldalról biztosították a fiatalt, akit a helyszínre riasztott tűzoltók kötelek segítségével, professzionális technikával emeltek vissza a korlát biztonságos oldalára, hogy a mentők kórházba szállíthassák.

Ugyanezen a hídon egy másik alkalommal 2020-ban egy középkorú férfi állt a Margit híd külső peremén. A tragédiát itt is a civilek és a hatóságok gyors láncreakciója előzte meg:

egy fiatal gyalogos tartotta szóval az elkeseredett embert, majd egy szabadnapos mentős vette át a megnyugtatását, amíg a rendőrök kiérkeztek.

A motorcsónakos biztosítás mellett az egyenruhások végül fizikai erővel húzták át a férfit a biztonságos oldalra.