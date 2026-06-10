Újabb, még sokkolóbb videón a Petőfi hídi életmentés

Amint arról az Origo is beszámolt, hősies életmentő akció zajlott a fővárosban június 7-én, vasárnap. Késő délután érkezett segélyhívás a rendőrségre egy öngyilkosságra készülő férfi miatt. A fiatalember már a korláton ülve, a mélység felett lógatta a lábát a Petőfi hídon, készen arra, hogy a Dunába ugorjon. A riasztást követően a BRFK sheriff-egységének két törzsőrmestere ért oda elsőként. Szilágyi Zsolt és Bajkó József Dávid azonnal felmérte, hogy nagy a baj, ezért nem rohanták le az öngyilkosjelöltet, hanem két oldalról, óvatosan közelítettek hozzá, miközben folyamatosan beszéltek hozzá, hogy eltereljék a figyelmét és bizalmat építsenek ki.

Egy hajszálon múlt a tragédia a Petőfi hídnál Fotó: Tények.hu

Kritikussá vált a helyzet a Petőfi hídon

Szilágyi Zsolt törzsőrmester felismerte a vissza nem térő alkalmat, és amikor a férfi egy pillanatra elfordította a fejét, villámgyorsan odaugrott, és megragadta az ugrásra készülő ingét. A férfi ekkor már ellökte magát, és zuhant volna alá, ráadásul kétségbeesetten kapálózva ellenállt a megmentésének is. Bajkó törzsőrmester azonnal társa segítségére sietett, így a két rendőrnek óriási erőfeszítés árán, a végül sikerült a korlát biztonságos oldalára visszahúznia a bajbajutottat.

Mivel a zavart férfi továbbra is ön- és közveszélyesen viselkedett, a járőrök kénytelenek voltak megbilincselni, nehogy megismételje az öngyilkossági kísérletet, és hogy a helyszínre riasztott mentők biztonságban szállíthassák kórházba.

Újabb, exkluzív videón az életmentés

A TV2 Tények tette közzé azt a felvételt, amit egy, a rakparton sétáló járókelő rögzített. A képkockákon látszik az a pillanat, ahogy a rendőr megfogta és megtartotta a férfit, miután elrugaszkodott, majd a nadrágszíjánál fogva húzták vissza.

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