Kiderült, mit tett ugrás előtt a férfi, aki levetette volna magát a Petőfi hídról – videó

Ahogy az Origo is megírta, vasárnap nem sokkal 17 óra után befutott egy a riasztás a budapesti rendőrökhöz: egy húszas éveiben járó férfi veszélyes helyzetbe került a Petőfi hídon. A BRFK két sheriff-egysége ért oda elsőként. A két törzsőrmester, Szilágyi Zsolt és Bajkó József Dávid, azonnal felmérte, hogy nagy a baj és minden mozdulat számít. A férfi ekkor már a korlát külső oldalán ült. A rendőrök nem rohanták le, hanem két oldalról, óvatosan közelítettek hozzá. Eközben a testkamerájuk mindent rögzített, azt is, ahogy megmentették az életét, a felvételt pedig közzétették a rendőrség oldalán. A Blikknek megszólaltak a hős rendőrök.

Öngyilkosjelölt Budapesten, a Petőfi hídon 2026. június 7–én

Fotó: Police.hu

A laktanyában voltam, amikor jött a jelzés, a címre pedig ketten indultunk el. Néhány percen belül odaértünk, a hidat két irányból közelítettük meg. Megpróbáltuk folyamatosan szóval tartani, miközben lassan csökkentettük a távolságot. Semleges kérdéseket tettünk fel neki, hogy eltereljük a figyelmét és ránk figyeljen, semmiképp se érezze azt, hogy esetleg sarokba van szorítva. Magáról annyit mondott, ha közelebb megyünk hozzá, leugrik és mindenképpen véget akar vetni az életének. Hogy pontosan miért szeretné megtenni, nem derült ki”

– idézte fel a bulvárlapnak Bajkó József Dávid.

Több szemtanúja is volt a Petőfi hídon történt vasárnapi jelenetnek

A bajba jutott férfi román állampolgár, aki magyarul kommunikált, elmondása szerint bulizni jött a fővárosba, és túl sokat ivott – tudta meg a Blikk egy hídon sétáló szemtanútól. Amikor a kétségbeesett ember egy pillanatra félrenézett, az egyik rendőrök odaugrott, és elkapta a mélybe ugró fiatal ingét, aztán a nadrágját is sikerült.

Társa is odarohant, így a két rendőr közösen, nagy nehezen visszahúzta a férfit, akit végül meg kellett bilincselniük, hogy a mentők biztonságban kórházba vihessék.

Ahogy a srác észlelte, hogy elindulunk felé, levetette magát a korlátról, de meg tudtuk menteni az életét. Nehezítette az akciót, hogy a férfi nem is akart belénk kapaszkodni, folyamatosan kapálózott. Végül a nadrágszíjával együtt tudtunk visszahúzni”

– mondta az egyik törzsőrmester, hozzátéve, a bajba jutott ember még a kimentése után is ellenállt.

Még ekkor is kiabált, hogy hagyjuk békén őt meghalni, leugrani”

– tette hozzá a rendőr, aki az öngyilkosjelölt kérését – a társával együtt – természetesen figyelem kívül hagyta.



