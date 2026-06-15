Vérfürdő Kisbéren: pillangókéssel támadt nevelt fiára egy férfi

A brutális késelés június 8-án délután történt a Komárom-Esztergom vármegyei városban, amikor a férfi a családi házuk udvarán összeveszett nevelt fiával. A vita hevében a gyanúsított váratlanul előrántott egy pillangókést, és villámgyors mozdulatokkal, legalább öt alkalommal megszúrta a vele szemben álló fiú felsőtestét, valamint a sértett védekezésül maga elé tartott kezét – írja közleményében a Tatabányai Törvényszék.

Letartóztatta a bíróság a férfi, aki egy pillangókéssel szurkálta meg a nevelt fiát (illusztráció) Fotó: Pexels/DOGAN A.DEMIR

Ötször szúrt a pillangókéssel, majd megtiltotta, hogy mentőt hívjanak

A kegyetlen támadás után a férfi mindent megtett, hogy elkerülje a felelősségre vonást. Miközben nevelt fia erősen vérzett, a gyanúsított megtiltotta a feleségének és a sérült fiúnak, hogy orvosi segítséget kérjenek.

Arra is megpróbálta rávenni őket, hogy a későbbi rendőrségi kihallgatásukon hazudjanak, és fogják a történteket egy „ismeretlen támadóra”. A bűncselekményhez használt pillangókést ezután elrejtette, majd elrohant a helyszínről és elrejtőzött. A rendőröknek végül csak másnap sikerült elfogniuk.

Akár 15 évet is kaphat a rovott múltú szurkáló

Mivel a gyanúsított a brutális tett után elmenekült, a kést eldugta, a tanúkat pedig megpróbálta befolyásolni, a bíróság szerint egyértelműen fennáll a szökés, elrejtőzés, valamint a bizonyítás megnehezítésének a veszélye.

Ráadásul a férfi többszörösen büntetett előéletű, így komolyan tartani kellett attól is, hogy szabadlábon befejezné, amit elkezdett, vagy újabb súlyos bűncselekményt követne el. Mivel az emberölési kísérletért 5-től 15 évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható, a Tatabányai Járásbíróság egy hónapra – 2026. július 12-ig – elrendelte a letartóztatását.

Megszólalt a Havanna-lakótelepen megkéselt férfi

Súlyos, erőszakos bűncselekmény rázta meg június 3-án este Budapest XVIII. kerületét. Egy utcai konfliktus végén egy férfit hátba szúrtak, a vérző sérültet mentők vitték kórházba, míg a feltételezett támadót a rendőrök elfogták.