Súlyos balesetet szenvedett egy magyar színésznő, így van most

27 perce
Súlyos sérüléssel végződött egy rossz mozdulat azon az edzésen, amelyet a színésznő férje, Gömöri András Máté tartott. A baleset után kiderült, hogy Polyák Lilla darabos orsócsonttörést szenvedett a könyökében, így a műtéti beavatkozást követően most hathetes rögzítés és hosszú rehabilitáció vár rá.
A történteket Polyák Lilla maga idézte fel, elmondva, hogy a laza boka- és térdszalagjai miatt mindig is hajlamos volt a kisebb balesetekre. Ezúttal azonban, amikor aláfordult a bokája, a földet érést próbálta meg tenyérrel tompítani, ez a mozdulat pedig végül a súlyos könyöksérüléséhez vezetett – írta a Blikk.

Így van Polyák Lilla a baleset után
A színésznő a TikTok-videójában elmesélte, hogy a laza szalagjai miatt fordult alá a bokája, az esést pedig a tenyerével próbálta tompítani. Ennek következménye egy súlyos, darabos orsócsonttörés lett a könyökében, amit nemrég meg is operáltak.

A kezdeti vizsgálatok után még egyszerűbb sérülésre gyanakodtak, de a kontrollon kiderült, hogy komolyabb a baj. 

Látta, hogy van egy egyenes törés, de a másik ilyen masszaszerűen nézett ki, azt ki kellett szedni” 

– emlékezett vissza a rémisztő pillanatokra Polyák Lilla, akinek a műtét során végül sikerült „összelegózni” a csontdarabjait a könyökében.

A baleset pillanatát férje, Gömöri András Máté is végignézte, aki épp a háttérzene beállításával volt elfoglalva, amikor szóltak neki, hogy baj van. Amikor odafutott, felesége már sokkos állapotban volt: 

Erre azt látom, hogy Lilla ott fetreng, mint egy rossz teknős. Kimentem hozzá és már láttam, hogy baj van, mert remegett a keze, meg le volt fehéredve. Éreztem, hogy ez most nem lesz jó”

– tette hozzá a férj.

