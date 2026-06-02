Az állat egy családi ház kerítése mögül, a nyitva hagyott kapun keresztül jutott ki az utcára. A megvadult eb azonnal rárontott az éppen arra kézbesítő postásra, és több alkalommal megharapta a kezén és a lábán. A szerencsétlenül járt áldozat a sokktól és a sérülésektől hirtelen rosszul lett, majd eszméletét vesztve esett össze – írja a Blikk az Óbuda-Békásmegyer Közterület-Felügyelet tájékoztatása alapján.

Családi ház kertjéből kiszökő kutya okozott súlyos sérüléseket a munkáját végző postásnak

Kórházba került a megtámadott postás

A támadást látva a kutya gazdái azonnal közbeléptek: elzárták a dühöngő állatot, és értesítették a mentőket. A közelben tartózkodó, megrettent helybéliek szintén a bajba jutott kézbesítő segítségére siettek.

A környéken járőröző közterület-felügyelők is azonnal a helyszínre siettek, és a mentők kiérkezéséig szakszerű elsősegélyben részesítették a vérző sérültet, valamint biztosították a helyszínt.

Az ügyben a felelősség megállapítása és a további hatósági intézkedések megtétele érdekében a rendőrség indított eljárást.

Kérjük a kutyatartókat, hogy fokozottan ügyeljenek kedvenceik biztonságos tartására, a kapuk és kerítések megfelelő zárására. Különösen olyan helyzetekben, amikor szolgálatot teljesítő dolgozók érkeznek a házakhoz”

– hívta fel a figyelmet Óbuda-Békásmegyer Közterület-Felügyelete.

A szomszéd kutyái marcangolták halálra az idős férfit

Nemrégiben számoltunk be róla, hogy egy év három hónap fogházbüntetésre ítélték azt a férfit, akinek állatai halálos sérüléseket okoztak egy idős szomszédnak. A tulajdonos a korábbi kutyatámadások ellenére sem gondoskodott kerítése megfelelő megerősítéséről.