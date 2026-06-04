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Az Európai Bíróság döntése után ejtette a Pride-szervezők elleni vádakat az ügyészség

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Hónapokig tartó jogi vita végére került pont két nagy figyelmet kiváltó büntetőügyben. A Pride szervezőivel szemben emelt vádakat az ügyészség végül elejtette az Európai Bíróság döntésére hivatkozva.
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pridekúriaeurópai bíróságpécsi járási ügyészség

A tavalyi Pride-rendezvények miatt indult büntetőeljárásokban váratlan fordulat következett be. A Pride ügyében eljáró ügyészségek ugyanis egymás után jelentették be, hogy elejtik a korábban benyújtott vádiratokat. A döntés a Budapesten és Pécsen rendezett eseményeket érinti, amelyek miatt korábban gyülekezési szabadság megsértésének vétsége miatt indult büntetőeljárás.

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Egymás után lépnek vissza az ügyészségek a Pride ügyében
Fotó: illusztráció: (FranSa/Pexels)

A Pride miatt emeltek vádat

A Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség 2026 januárjában emelt vádat a 2025-ös Budapest Pride szervezőjével szemben. A vádirat szerint a gyűlés megszervezése sértette a hatósági tiltás rendelkezéseit.

Hasonló ügyben járt el a Pécsi Járási Ügyészség is, amely a 2025-ben megtartott pécsi Pride szervezőjével szemben emelt vádat. 

A fővárosi ügyben az érintett szervező Karácsony Gergely főpolgármester volt.

A vádemelések után azonban jelentős nemzetközi jogi fejlemény következett.

Az Európai Bíróság 2026 áprilisában kimondta, hogy a rendezvények tiltásának alapjául szolgáló gyermekvédelmi törvény több rendelkezése sérti az uniós jogot.

Az ítélet szerint a szabályozás ellentétes az Európai Unió alapvető szabadságjogaival, egyes belső piaci szabályokkal és az uniós alapértékekkel.

A Kúria gyakorlata alapján is változott a helyzet

Az ügyészségek közleménye szerint a magyar bíróságoknak 

biztosítaniuk kell az uniós jog elsőbbségét,

ha egy nemzeti jogszabály és az uniós jog között ellentmondás áll fenn.

A Kúria több korábbi döntése is ezt az elvet erősítette meg.

Mivel a gyülekezési hatóság a rendezvények megtartását olyan jogszabály alapján tiltotta meg, amelyről később megállapították, hogy sérti az uniós jogot, az ügyészségek szerint a vádiratokban szereplő cselekmények már nem minősülnek bűncselekménynek.

Mindkét ügyben megszüntették a vádat

A Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség, valamint a Pécsi Járási Ügyészség ezért a büntetőeljárási törvény rendelkezései alapján elejtette a vádat.

A döntés következtében a Budapesten és Pécsen indult Pride-ügyekben a büntetőeljárás ezen formában nem folytatódik tovább.

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