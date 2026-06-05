Élőben közvetítette a Facebookon a rendőrök elleni gyalázatos akcióját a törvénysértő sofőr

A hazai közlekedési és társadalmi morál súlyos sebeit mutatja az a somogyi eset, amely során egy egyszerű közúti ellenőrzés torkollott nyílt és megengedhetetlen hatósági inzultusba. Az egyenruhásokkal szemben tanúsított útszéli provokáció a jogállam alapjai ellen intézett támadás, amely ellen a legszigorúbb fellépés az egyetlen elfogadható válasz – írta a Police.hu.

Arcátlan provokáció lett úrrá a sofőrön

Fotó: Police.hu

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint az eset június 4-én kora este történt Lengyeltótiban, amikor a járőrök közúti ellenőrzés céljából megállítottak egy személygépkocsit, mivel annak vezetője elmulasztotta a biztonsági öv használatát. Ahelyett, hogy a nyilvánvaló szabályszegést elismerte volna, a 41 éves helyi férfi azonnal minősíthetetlen hangnemet ütött meg.

Vitatta a jogszerű intézkedést, a rendőrök becsületének csorbítására alkalmas kijelentéseket tett, miközben mobiltelefonjával videóra vette a türelmesen eljáró egyenruhásokat, majd a felvételt arcátlan módon fel is töltötte a Facebookra, hogy ezzel hergelje a közvéleményt.

Súlyos büntetőeljárást vont maga után a nyílt provokáció

A lengyeltóti rendőrök példás szakmai alázattal és hidegvérrel kezelték az agresszív ellenszegülést, a törvény szigora azonban utolérte a jogsértőt. A férfi ellen becsületsértés vétsége miatt azonnal büntetőeljárás indult, az elfogásához pedig a somogyi rendőrök a Készenléti Rendőrség munkatársainak segítségét kérték. Az összehangolt akció eredményeként a sofőrt rövid időn belül bilincsben állították elő a Kaposvári Rendőrkapitányságra, ahol felelnie kell a tetteiért.

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság az eset kapcsán határozott és félreérthetetlen üzenetet küldött a társadalomnak. Leszögezték, hogy minden esetben a hatályos jogszabályok teljes szigorával fognak eljárni azokkal szemben, akik nem tisztelik a törvényt.

Döbbenetes eset miatt indítványozta az ügyészség egy férfi letartóztatását Pest vármegyében is. A gyanú szerint az elkövető egy rendőr autóját gyújtotta fel közvetlenül a kapitányság előtt.