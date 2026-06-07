Halálos quadbaleset Pápán: egy férfi és hétéves gyermeke utazott a járművön

Halálos quadbaleset történt vasárnap délután Pápán, az Aradi utcában – írja a Veol.hu. A portál szerint a szerencsétlenség előtt egy férfi és egy hétéves gyermek is a belváros felé haladt, egy gyermekeknek szánt quaddal. A jármű ismeretlen okból letért az úttestről és egy betonból készült hídelemnek csapódott, az ütközés ereje miatt mindketten leestek a quadról.

Halálos quadbaleset Pápán, egy férfi és hétéves gyereke utazott a járművön (illusztráció)

Fotó: Ajkamentők

Halálos quadbaleset történt

A férfi a helyszínen olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen szörnyethalt. A gyermeket mentőhelikopter szállította kórházba, az esetről több részlet egyelőre nem ismert.

A Veol.hu kérdésére a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság úgy tájékoztatott:

A balesetet szenvedett férfi vasárnap délután Pápán quaddal szállította a hétéves gyermeket, amikor letért az útról, egy vízelvezető árokba csapódott és életét vesztette. A baleset pontos körülményeit a rendőrség még vizsgálja.

Áprilisban egy másik súlyos quadbaleset történt Somlón, oda szintén mentőhelikoptert riasztottak.