A halálba száguldott a pápai quados a gyermekével

A békés vasárnapi délutánt szirénázás zaja törte meg Pápán, miután egy negyven év körüli férfi és egy kislány egy gyermekquaddal a belváros irányába haladva letért az úttestről. A jármű eddig tisztázatlan okokból irányíthatatlanná vált, majd kíméletlen erővel egy betonból készült hídelemnek csapódott, a brutális ütközés ereje pedig méterekre repítette el az utasokat. A quadbaleset tragédiával végződött – írta a Veol.hu.

A halálos quadbaleset helyszíne

Fotó: Veol.hu

A pápai quadbaleset megrázó részletei

A helyszínre érkező mentőegységek, köztük egy mentőhelikopter szakemberei hősies küzdelmet folytattak a sofőr életéért, ám a férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az újraélesztési kísérletek ellenére a helyszínen elhunyt.

A járművön utazó kislányt csodával határos módon, a fizikai sérülések mellett vélhetően súlyos lelki traumával, könnyebb sérülésekkel szállították kórházba.

A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a Pápai Rendőrkapitányság büntetőeljárás keretében, szakértők bevonásával vizsgálja a június 7-én történt közlekedési katasztrófa pontos körülményeit. A hatóságok a folyamatban lévő nyomozásra való tekintettel a sérült gyermek pontos állapotáról és a baleset mechanizmusáról egyelőre nem közöltek további részleteket a nyilvánossággal.