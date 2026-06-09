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rablás

Pólóval a fején rontott a dohányboltra, majd késsel fenyegette meg a tulajdonost a jászladányi bandita

1 órája
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Vérfagyasztó éjszakai bűncselekmény rázta meg a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Jászladány békéjét, ahol egy gátlástalan fiatalember rontott rá a helyi nemzeti dohányboltra. A tulajdonos hősies fellépése ellenére a fegyveres rablás végül a támadó átmeneti menekülésével végződött, ám a hatóságok gyors reakciójának köszönhetően az elkövető már rendőrkézen van.
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A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság adatai szerint a húszesztendős helybéli férfi június 8-án, a hajnali órákban, az éjszaka leple alatt tört be a jászladányi üzletbe és a rablás is ekkor vette kezdetét – írta a Police.hu.

A rablás hamar zátonyra futott és a rendőrök elkapták az elkövetőt
A rablás hamar zátonyra futott és a rendőrök elkapták az elkövetőt
Fotó: Police.hu

A gátlástalan elkövető azonnal fosztogatásba kezdett és közel százezer forintnyi készpénzt, prémium dohánytermékeket, különféle szeszes italokat és egyéb árucikkeket gyömöszölt a ruházatába, valamint a magával hozott zsákba. Az üvegcsörömpölésre és a hívatlan látogatóra azonban megszólalt a bolt automata riasztórendszere, amely azonnal a helyszínre riasztotta a tulajdonost, így a ő és a betörő az eladótérben farkasszemet nézett egymással.

Rablás után dulakodás történt a trafikban

A váratlan találkozás pillanatok alatt durva fizikai összecsapásba torkollott, a tulajdonos ugyanis megpróbálta testi erővel feltartóztatni a bűnözőt, aki ekkor vérfagyasztó kijelentést tett.

A húszéves támadó életveszélyesen megfenyegette a sértettet, kijelentve, hogy éles kés van nála és nem habozik használni azt, ha az útját állják.

A tulajdonos a közvetlen életveszély hatására kénytelen volt elengedni a zsákmánnyal menekülő férfit, ám a kiérkező nyomozók a helyszíni szemle során megtalálták a fegyvert, amely a hajsza közben eshetett ki a tettes ruhájából. A rendőrök néhány órán belül azonosították és elfogták a magát csíkos pólóval maszkírozó elkövetőt, akit őrizetbe vettek és kezdeményezték a bíróságnál a letartóztatását.

24 órán belül belül kétszer is kirabolták ugyanazt a dohányboltot

Izgalmas percek zajlottak a XXI. kerület egyik üzletében, amikor egy férfi kirabolta az üzletet. A dohánybolt eladója és a rendőrség gyorsan reagált, mégis másnap hajnalban újra megpróbálták a rablást.

 

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