Sokkoló dolgokat kellett átélnie két tatai kisgyermeknek

A tatai fegyveres rablás ügye újabb mérföldkőhöz érkezett a Tatabányai Törvényszéken, ahol a június 4-i, csütörtöki tárgyaláson már az iratismertetés és a perbeszédek következnek. A megrázó bűncselekmény még egy 2017-es tavaszi hajnalon történt, amikor egy hatfős, sötét ruhát, símaszkot és csuklyát viselő csoport tört be egy tatai család otthonába azzal a határozott céllal, hogy készpénzt és ékszereket szerezzen, akár az ott élők erőszakos megfélemlítése árán is – számolt be a Kemma.hu.

Rendőrnek adták ki magukat a rablás elkövetői (Illusztráció)

Rablás a családi házban

A vádirat szerint az elkövetők a házzal egybeépített garázs ajtaján keresztül jutottak be az ingatlanba, ahol gyorskötözőket vettek magukhoz, majd elemlámpával felszerelkezve az emeleti hálószobába siettek, ahol a családfő és élettársa aludt.

Az egyik támadó „Rendőrség, ne mozduljon!” kiáltással a férfira ugrott, a kezét hátrakötözte, a fejére pedig takarót borított, miközben a nő kezeit is gúzsba kötötték. A rablók ezután a másik két hálószobába is berontottak, ahol a család 8 és 11 éves gyerekei aludtak, akiket szintén a rendőrségre hivatkozva megkötöztek és a földre fektettek.

A támadók pénzt és céges iratokat követeltek az anyától, miközben azzal fenyegették, hogy levágják az ujjait, ha nem működik együtt. A nő a fenyegetés hatására elárulta a bútorszéf helyét, ám abban a tolvajok csak aprópénzt találtak, ami után még agresszívabbá váltak, és már a gyermekek megölésével fenyegetőztek.

Brutális módszereik nyomatékosításaként elkezdték a nő ujját szurkálni, majd az egyik gyermeket a körme alatt kezdték el bántalmazni és szurkálni a folyamatos pénzkövetelések közepette. A megfélemlített édesanya végül elárulta, hol rejtik a nagy értékű karórákat és ékszereket.

A törvényszék adatai szerint az elvitt értékek összege elérte az 5 millió 819 ezer 976 forintot, az ellopott tárgyak sorsa azonban a nyomozás során végig ismeretlen maradt.

