Vetkőzve menekült Debrecen utcáin a késes rabló, nyomában a rendőrök

Nem mindennapi üldözés zajlott Debrecen belvárosában egy késes rablás után. A késes rabló a menekülés közben úgy döntött, hogy megszabadul a ruháitól és az elkövetéshez használt tárgyaktól, hátha így sikerül eltűnnie a rendőrök szeme elől – olvasható a bíróság weboldalán.

Félmeztelenül menekült a késes rabló, nem sikerült meglógnia

Fotó: Illusztráció/123RF

A késes rabló a kasszánál húzta elő a kést

A bíróság ítélete szerint a 24 éves férfi 2025 szeptemberében jelent meg egy, a Piac utcán működő üzletben. Fekete ruhát viselt, arcát kapucnival és napszemüveggel takarta el. Ezután a kassza mögé lépett, elővett egy kést, és a bevételt követelte az eladótól. A megfélemlített alkalmazott kinyitotta a kasszát, a férfi pedig 46 300 forinttal és 74 darab DKV-vonaljeggyel távozott.

Menekülés közben ledobálta a ruháit

A rablás után a rendőrök nagy erőkkel kezdték keresni az elkövetőt. A férfi a Vásáry István utcában észrevette a közeledő járőröket, ezért megpróbálta eltüntetni maga mögött a nyomokat. Elhajította a maszkját, a napszemüvegét, a pólóját, a nadrágját, a cipőjét, sőt még az elkövetéshez használt, nyolc centiméter pengehosszúságú összecsukható kést is.

A terv azonban nem vált be. A félmeztelenül futó férfi feltűnt a rendőröknek, akik üldözőbe vették. Egy kerítésen még át tudott mászni, de a menekülés nem tartott sokáig.

A férfi a Piac utca felé rohant tovább, a rendőrök azonban utolérték és elfogták. A nyomozók később az általa eldobott tárgyakat is megtalálták. Az eltulajdonított készpénzt és a vonaljegyeket visszaadták a sértettnek.

Nem ez volt az egyetlen ügye

A Debreceni Járásbíróság előtt nemcsak a rablás miatt kellett felelnie. Korábban egy debreceni üzletből üdítőt és sört lopott, egy másik alkalommal pedig egy üveg rumot próbált eltulajdonítani. Utóbbi esetben a biztonsági őrök feltartóztatták. Amikor a rendőrök intézkedni próbáltak vele szemben, durva sértésekkel illette őket, ezért két rendbeli becsületsértés miatt is felelnie kellett.

A Debreceni Járásbíróság végül felfegyverkezve elkövetett rablás, üzletszerűen elkövetett lopás és két rendbeli becsületsértés miatt öt év börtönbüntetésre ítélte, valamint öt évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától.