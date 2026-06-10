Gyerekek találtak rá egy utcára kidobott női holttestre Aszódon

Megrázó ügyben hirdetett ítéletet a Nyíregyházi Törvényszék 2026. június 9-én. A bíróság halált okozó testi sértés és más súlyos bűncselekmények miatt vonta felelősségre azt a családot, amely hónapokon keresztül rabszolgaként tartott fogva, bántalmazott és éheztetett egy kiszolgáltatott helyzetű nőt, végül pedig sorsára hagyta a holttestét – írta a Blikk.hu.

Rabszolgaként tartottak egy nőt a pátrohai horrorházban

Forrás: Police.hu

Rabszolgaként tartották, majd kidobták az utcán a holttestét

A tragikus történet 2023 nyarán kezdődött, amikor a házaspár férfi tagja, az interneten keresztül kapcsolatba lépett a piliscsévi áldozattal. A nő rendezetlen családi háttere és italozó életmódja miatt könnyen manipulálhatóvá vált, amit a férfi és felesége ki is használt. Azzal az ígérettel csalták magukhoz a nőt, hogy szállásért és ételért cserébe csupán a ház körüli munkákban kell majd segítenie. A valóság azonban gyorsan rémálommá vált.

A házaspár egyáltalán nem gondoskodott a nő megfelelő élelmezéséről, sőt megtiltották neki, hogy önállóan ételt vegyen magának. Az asszonynak a földön kellett aludnia, a házat pedig kizárólag engedéllyel hagyhatta el.

Idővel a kizsákmányolás brutális bántalmazássá fajult. Az áldozatot lényegében házi rabszolgaként kezelték. A férj rendszeresen ököllel, sodrófával verte és elektromos sokkolóval rázta meg a nőt, míg felesége puszta kézzel bántalmazta. Amikor az áldozat megpróbált elszökni és segítséget kérni, a házaspár elfogta és visszavitte.

Ekkor a férfi olyan brutálisan fejbe rúgta, hogy a nőnek két foga is kiesett.

2024 áprilisára a folyamatos éheztetés és a mindennapos fizikai terror miatt a nő állapota kritikussá vált, már mozogni és beszélni sem tudott. A házaspár ahelyett, hogy orvost hívott volna, a gyerekük és annak párja segítségével betette a tehetetlen asszonyt egy autóba, majd Budapest felé indultak. A nő azonban útközben meghalt. Amikor kínzói észrevették a halálát, lehajtottak az autópályáról, és a holttestet egy aszódi társasház parkolójában hagyták sorsára, miután a zsebébe csúsztatták a személyi igazolványát és a bankkártyáját.

Az élettelen testre végül arra járó gyerekek találtak rá. Az orvosszakértői vizsgálatok szerint a szerencsétlenül járt nő halálát agyzúzódás, végstádiumú éheztetés és kihűlés okozta. Az elsőfokú bírósági ítélet pontot tett a horrorisztikus bűncselekmény-sorozat végére.

A Nyíregyházi Törvényszék súlyos büntetéseket szabott ki a családtagokra. A férfit halált okozó bántalmazás, emberkereskedelem és kényszermunka miatt 14 év fegyházra, feleségét pedig 10 év börtönre ítélte, ráadásul mindkettőjüket 10 évre eltiltották a közügyektől. A házaspár gyermeke és annak párja, – akik segítettek a magatehetetlen nő elszállításában – megúszták börtön nélkül: ők a segítségnyújtás elmulasztása miatt felfüggesztett büntetést kaptak. A döntés még nem végleges, mivel a házaspár megfellebbezte az ítéletet.