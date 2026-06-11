Emlékszik még a kisgyerekes családanyára, akire ráesett egy öngyilkos? Így van most a férje

Majdnem megismétlődött a kelenföldi tragédia 2026. június 7-én Budapesten, Békásmegyeren. Egy 47 éves férfi kiesett egy nyolcadik emeleti lakás erkélyéről, azonnal meghalt. Egy kutyát sétáltató nő csak a szerencsének köszönheti, hogy nem ráesett egy öngyilkos: Szandra alig egy perccel később ért a ház elé, így a zuhanó test nem találta el – írja a Bors.

Kis híján ráesett egy öngyilkos egy nőre Fotó: Google Maps

A párom telefonon hívott, hogy lerobbant és érte kellene menni. Mondta, hogy vigyek neki szerszámot. Rövid nadrágot viseltem, amit nagyjából egy perc alatt lecseréltem egy melegítőre, majd elindultam. Amikor kiértem, akkor láttam meg, hogy a betonon fekszik valaki. Azt hittem, ittas, mert a teste a betonon feküdt, de az arca egy része a bokorban volt. Oda mentem, hogy kikerülöm, de ekkor láttam meg a vért és azt, hogy nagyon rendellenes pózban fekszik"

– mondta a nő a Borsnak. A férfin már nem lehetett segíteni.

Ráesett egy öngyilkos a babakocsis nőre

Hat éve, 2020. július 31-én egy férfi levetette magát egy kelenföldi lakóépület 14. emeletéről, és végzetes módon éppen egy, a kapun kilépő édesanyára esett. Mindketten azonnal meghaltak. Az áldozat 6 hónapos kislánya és 4 éves kisfia is szemtanúja voltak a történteknek. A tragédia a pandémia idején, a karanténidőszak alatt történt.

Gábor és Erzsébet

A Bronz család is megfertőződött a koronavírussal, így akkoriban éppen karanténban voltak. Gábor és családja először készültek újra sétára, de az apának vissza kellett fordulnia valamiért, míg a többiek már leértek.

Mire ő is kiért, a tragédia megtörtént.

Az édesapjuk, aki az események után özvegyen maradt, igyekszik minden téren helytállni. Négy évvel később is a Borsnak mesélt arról, hogyan élnek.

Erzsébetet soha nem fogom elfelejteni, de a gyerekek már alig említik. Boglárka már nem is emlékszik, és Márton emlékei is egyre halványabbak. Összességében jó irányban halad az életünk"

– mesélte Gábor. Hozzátette, hogy kislánya akkor középső csoportos volt az óvodában, fia pedig kitűnő lett elsőben.

Boglárka rock and roll táncra, néptáncra és balettre is jár, mindegyiket nagyon szereti. Márton pedig nagyon jól teljesít az iskolában, másodikban sem kapott rosszabb jegyet, mint ötös. Okos és szorgalmas diák. Néha megjegyzik, hogy az anyjuk nincs velünk. Már Boglárka is érti ennek a jelentését."

– tette hozzá.