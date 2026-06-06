Ágyneműtartóba bújt a top 50-es körözött bűnöző: hatalmas razzia volt Budapesten – videóval

A nagyszabású, összehangolt akció negyedik ütemben a BRFK Célkörözési Osztálya a VII., a VIII. és a XIX. kerületi kapitányság, a Közrendvédelmi Főosztály, valamint vidéki rendőrök összefogásával, június 1-jén hajnalban csapott le a célszemélyekre. A hajnali razzia mögött elképesztő háttérmunka állt: a nyomozók május 18-ától az akció napjáig 1620 ügyet vizsgáltak át tüzetesen, köztük elfogatóparancsokat, tartózkodási helyek megállapítását és eltűnési ügyeket – számolt be a Police.hu.

A budapesti nyomozók a razzia során 183 ügy végére tettek pontot Fotó: Police.hu

A razziasorozat legnagyobb fogása egyértelműen az a 26 éves bűnöző volt, aki szerepelt a rendőrség top 50-es körözési listáján.

A férfit a bíróság korábban kifosztás miatt 7 év 6 hónap szabadságvesztésre ítélte, ám ő a börtön helyett inkább a bujkálást választotta.

A BRFK Bűnügyi Bevetési Osztály munkatársai május 28-án dél körül egy XIII. kerületi lakásban ütöttek rajta, ahol a szökevény női ruhában, egy ágyneműtartóba bújva próbált láthatatlanná válni. A rendőröket nem sikerült átejtenie, azonnal bilincs kattant a csuklóján.

Eredményes volt a razzia: 183 ügy végére tettek pontot

Az összehangolt akció mérlege önmagáért beszél. A rendőrök összesen 183 embert fogtak el, vagy állapították meg a tartózkodási helyüket. A körözöttek ellen elképesztő mennyiségű büntetés volt érvényben:

12 év és 3 hónap meg nem kezdett szabadságvesztés,

valamint közel kétmillió forint be nem fizetett pénzbírság miatt keresték őket.

A razzia szerencsére nem csak a bűnözők kiszűréséről szólt: a rendőrök épségben megtaláltak tíz, korábban eltűntként keresett személyt, emellett tizenhét embert kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt vettek őrizetbe.

A BRFK Célkörözési Osztálya közölte: a bujkáló bűnözők a jövőben sem alhatnak nyugodtan, a rendőrség a jövőben is rendszeresen szervez hasonló, átfogó akciókat.

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