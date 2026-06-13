Rejtély Dunapatajon: négy holttestet kiemelnek a sírjából gyilkosság gyanúja miatt

Súlyos bűncselekmények gyanúja miatt indult nyomozás Bács-Kiskun vármegye Kalocsai járásában. A rejtélyes halálesetek ügyében Dunapataj polgármestere, Dusnoki Csaba, a Baon.hu-nak megerősítette, hogy jövő héten kedden és szerdán holttesteket fognak exhumálni.
Jövő héten tehát rendőrségi helyszínné válik Dunapataj mindkét temetője.
A rendőrség négy holttest exhumálását rendelte el, miután felmerült, hogy a korábbi halálesetek mögött bűncselekmény állhat.
A beavatkozás miatt a sírkerteket teljesen lezárják, sem a hozzátartozók, sem más látogatók nem mehetnek be oda. Így akarják biztosítani, hogy a vizsgálatok zavartalanul, a kegyeleti szempontok betartásával történhessenek meg.
Vajon természetes volt a haláluk?
A hír szó szerint sokkolta a helyieket, akik döbbenten figyelik, mi derülhet ki a négy ember haláláról.
Dusnoki Csaba polgármester szerint Dunapatajon még soha nem történt ehhez hasonló. Úgy tudja, hogy a rendkívüli rendőrségi eljárás hátterében olyan súlyos ügyek állhatnak, amelyek egyedül élő idős embereket érinthetnek.
Tisztázni kell, hogy vagyon elleni vagy életellenes bűncselekményekről van-e szó"
– tette hozzá a polgármester, aki szerint a hatóságok azt próbálják kideríteni, hogy több, egymással összefüggő bűncselekmény történhetett-e a településen. Információi szerint a gyanús esetek sora 2025 decemberében kezdődhetett, és olyan egyedül élő, nyugdíjasokról van szó, akik ez után haltak meg. Minden a négy esetben reggel találtak rá a holttestre, miközben a beszámolók szerint előző este még semmi nem utalt arra, hogy baj lenne az idősekkel. A rendőrök több érintett házban vagyon elleni bűncselekményre, tehát rablásra utaló nyomokat találtak. Feltehetően azt vizsgálják, hogy az idős emberek a rabló áldozatai lettek-e.
Nemcsak azért fontos ez, hogy választ kapjanak a kérdésre, hanem azért is, hogy ha egy sorozatgyilkos rabló ólálkodna Dunapatajon, azt minél hamarabb elkapják. Lehetőleg még azelőtt, hogy újra kinézne magának egy nyugdíjast és lecsapna.
Rejtély Dunapatajon: ez történik az exhumálás során
A következő napokban a sírokat rendőrök és igazságügyi orvosszakértők jelenlétében nyitják fel. A földi maradványokat ezután részletesen megvizsgálják, többek között azt keresve, kerülhetett-e méreg vagy más idegen anyag az áldozatok szervezetébe. A szakértőknek arra kell választ adniuk, hogy az idős emberek természetes halált haltak-e, vagy valaki megölte őket.
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