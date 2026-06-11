Rejtély, mi okozott halálos sebet egy ráckeresztúri férfinél

Az orvosok egy Imre nevű Fejér vármegyében élő, egészen pontosan ráckeresztúri férfinél nyakcsigolyatörést állapítottak meg, majd súlyos állapota miatt lélegeztetőgépre kapcsolták. Rokonait arról tájékoztatták, hogy a férfi felépülésére kevés az esély. Imre néhány nappal később meghalt. Kezdetben közigazgatási eljárásban vizsgálták a rendőrök a történteket, a kórházi zárójelentés azonban új kérdéseket is felvet. Az orvosok a Borsnak nyilatkozó testvérének azt mondták, kevéssé valószínű, hogy Imre sérüléseit egy egyszerű, véletlen elesés okozta. Ezzel a rejtélyes üggyel kell foglalkoznia a helyi rendőröknek.

János nem nyugszik, míg nem tudja meg, hogyan keletkezett testvére rejtélyes csigolyatörése Fotó: Olvasói

Rejtély, mi okozta a csigolyatörést

Halála előtt Imre egy lakbéremelés miatt kitört vitába keveredett. A férfi közölte az albérlőjével, hogy magasabb összeget szeretne kérni, a bérlő viszont ezt nem fogadta el. A vita heves veszekedésbe torkollott. Ekkor keletkeztek az idős férfi sérülései. Állítólag elesett, és az albérlője is tagadja, hogy meglökte volna.

Tovább kell élnünk, de még nagyon nehezen tudom elképzelni az életet az öcsém nélkül"

– mondta a bulvárlapnak a férfi testvére, hozzátéve: már a temetése időpontja is megvan, június 18-a, bár ez még módosulhat.

„A búcsúztató költségeit már rendeztük. A rendőrség péntekre ígérte annak megállapítását, hogy pontosan mi történhetett a testvéremmel. Imre boncolását igazságügyi szakértő végzi.

Erősen azt érzem, hogy Imre idegenkezűség áldozata lett, de persze óvatosan kell fogalmaznom.

Nem szeretnék senkit hamisan vádolni. Ha a hatóság végül úgy látja, hogy mégis baleset történt, tudomásul veszem. A testvérem jó ember volt. Sajnos nem volt párja és nem született gyermeke, így a szüleink halála után már csak mi maradtunk neki a másik testvéremmel. Mindenképpen tudni szeretnénk, hogy mi történt vele" – tette hozzá a fivér. Vajon gyilkosság vagy baleset áldozata lett Imre? Ön mit gondol?

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