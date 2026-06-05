Rendőr autóját gyújtotta fel a kapitányság előtt a többszörösen büntetett férfi

A rendőrkapitányság előtt parkoló autók között csaptak fel a lángok. A gyanú szerint egy rendőr tulajdonában lévő járművet gyújtott fel egy többszörösen büntetett férfi, aki ellen most letartóztatási indítványt tett az ügyészség.

A kapitányság előtt gyújtotta fel a rendőr autóját

Fotó: Magyarország Ügyészsége

A rendőr autóját szemelte ki

A Pest Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint a férfi 2026. június 2-án este jelent meg a Gödöllői Rendőrkapitányság épületénél. A nyomozás eddigi adatai alapján a gyanúsított égésgyorsító anyaggal locsolta le az egyik ott parkoló személygépkocsit, amely egy rendőrhöz tartozott. Ezután meggyújtotta a járművet, amely rövid idő alatt teljesen kiégett.

Kis híján nagyobb tragédia történt

A lángok nemcsak az érintett autót veszélyeztették. Az ügyészség szerint fennállt annak a közvetlen veszélye, hogy a tűz átterjed a közelben parkoló további gépkocsikra, illetve a környező épületekre is. A nagyobb bajt végül a rendőrök gyors kárelhárító intézkedései, valamint a tűzoltók gyors beavatkozása akadályozta meg.

Letartóztatását kérte az ügyészség

A Budakörnyéki Járási Ügyészség közveszélyokozás bűntette miatt kezdeményezte a feltételezett tettes letartóztatását. Az ügyészség szerint fennáll a szökés, az elrejtőzés, a bűnismétlés, valamint a bizonyítás megnehezítésének veszélye is. A hatóságok arra is hivatkoztak, hogy a gyanúsított többszörösen büntetett előéletű.

A letartóztatás kérdésében a Budakörnyéki Járásbíróság nyomozási bírája dönt. Az eljárás jelenlegi szakaszában a férfi ártatlannak tekintendő, a gyanú megalapozottságát a bíróság vizsgálja.

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