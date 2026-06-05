Könnyek és mécsesek: így búcsúztak az elhunyt motoros rendőrtől Békéscsabán – videó

A rendőrség épülete előtt sorra gyúltak meg a mécsesek, miközben a gyászolók némán álltak a fényképekkel és virágokkal körülvett emlékhely előtt. Az elhunyt rendőr tragédiája az egész országot megrázta, csütörtök este pedig sokan személyesen is lerótták a kegyeletüket. A Beol.hu a helyszínen járt.

Kollégái így tisztelegnek a tragikusan elhunyt rendőr, Szöllősi Tamás emléke előtt

Fotó: Beol.hu

A rendőr emléke előtt hajtottak fejet Békéscsabán

Megható megemlékezést tartottak a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság épülete előtt Békéscsabán.

A gyászolók este fél nyolcra érkeztek a helyszínre, ahol egy-egy mécsest helyeztek el Szöllősi Tamás fényképe előtt. A megemlékezésen családtagok, barátok, kollégák és helyi lakosok is részt vettek.

A jelenlévők csendben emlékeztek a motoros rendőrre, akit sokan kiváló szakemberként és szerető családapaként ismertek.

Gyűlnek a mécsesek a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság épülete előtt

Szolgálat közben érte a halálos baleset

Ahogy arról az Origo is beszámolt, a tragédia szerdán délelőtt történt Méhkerék közelében. A szolgálatot teljesítő motoros rendőr egy személyautóval ütközött. Sajtóinformációk szerint az autót egy nő vezette, akivel együtt utazott a kisgyermeke is. A baleset olyan súlyos volt, hogy a rendőr életét már nem lehetett megmenteni.

Szöllősi Tamás 15 éve szolgált a rendőrség kötelékében. Munkáját több alkalommal is elismerték.

Az előző év végén a Magyar Autóklub helyi vezetésétől kapott jutalmat, május elsején pedig a rendőrség napja alkalmából soron kívül előléptették rendőr zászlóssá.

Adománygyűjtés indult a rendőr családjáért

A tragédia után a közösségi oldalon jelentették be, hogy adománygyűjtést indítottak a család támogatására.

A rendőr halála után felesége és két kisgyermeke maradt hátra. A szervezők szerint a családnak most nemcsak a feldolgozhatatlan veszteséggel kell szembenéznie, hanem az élet mindennapi kihívásaival is.

A kezdeményezők hangsúlyozták, hogy minden felajánlás segítséget jelenthet ebben a rendkívül nehéz időszakban. Az adományokat az alábbi számlaszámra lehet elutalni:

Név: Szöllősi-Nagy Magdolna

Bank: K&H Bank

Számlaszám (IBAN): HU54 1040 2489 8675 5575 7577 1009

Közlemény: adomány

A megemlékezés végén hosszú percekig csak a gyertyák fénye világította meg a rendőrség épülete előtti teret.