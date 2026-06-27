Hőségriasztás alatt történt a baj: rendőrök mentettek életet

Rendőrök mentették meg annak a 67 éves, mozgásában korlátozott tardi férfinak az életét, aki június 24-én mézért indult el mopedjével haza azonban már nem ért. Eltűnését aggódó rokonai jelentették be a hatóságoknak, amelyet követően a Mezőkeresztesi és a Bogácsi Rendőrőrs munkatársai azonnal megkezdték az adatgyűjtést és a kutatást. A gyors és összehangolt intézkedéseknek köszönhetően pedig a férfit rövid időn belül megtalálták.

Rendőrök mentették meg az eltűnt férfi életét. Fotó: Illusztráció/Unsplash

A rendőrök a helyszínen hidratálták és ellátták az idős férfit, majd értesítették a mentőszolgálatot. A sérült férfit a mentők kórházba szállították. A későbbiekben derült ki, hogy az idős férfi útközben egy földúton meredek részről lesodródott és ott rekedt.

Hőségriasztás alatt történt a baj

Nemcsak hőségriadó idején fontos a figyelmesség: fordítsunk kiemelt figyelmet az idősekre, mozgásukban korlátozott hozzátartozóinkra, szomszédainkra. Baj esetén hívjuk a 112-es segélyhívó számot

- írja honlapján a rendőrség.