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rendőr

Hőségriasztás alatt történt a baj: rendőrök mentettek életet

55 perce
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Még épp időben találtak rá a már kiszáradt, mozgáskorlátozott férfira. A 67 tardi lakos a boltba indult mopedjével, amikor megtörtént a baj a legnagyobb kánikula során.
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rendőreltűntHőségriasztás

Rendőrök mentették meg annak a 67 éves, mozgásában korlátozott tardi férfinak az életét, aki június 24-én mézért indult el mopedjével haza azonban már nem ért. Eltűnését aggódó rokonai jelentették be a hatóságoknak, amelyet követően a Mezőkeresztesi és a Bogácsi Rendőrőrs munkatársai azonnal megkezdték az adatgyűjtést és a kutatást. A gyors és összehangolt intézkedéseknek köszönhetően pedig a férfit rövid időn belül megtalálták.

Rendőrök mentették meg az eltűnt férfi életét.
Rendőrök mentették meg az eltűnt férfi életét. Fotó: Illusztráció/Unsplash

A rendőrök a helyszínen hidratálták és ellátták az idős férfit, majd értesítették a mentőszolgálatot. A sérült férfit a mentők kórházba szállították. A későbbiekben derült ki, hogy az idős férfi útközben egy földúton meredek részről lesodródott és ott rekedt.

Hőségriasztás alatt történt a baj

Nemcsak hőségriadó idején fontos a figyelmesség: fordítsunk kiemelt figyelmet az idősekre, mozgásukban korlátozott hozzátartozóinkra, szomszédainkra. Baj esetén hívjuk a 112-es segélyhívó számot

 - írja honlapján a rendőrség.

 

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