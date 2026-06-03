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rendőr

Szolgálatteljesítés közben meghalt egy rendőr Békés vármegyében

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Szöllősi Tamás munkavégzés során szenvedett halálos közúti balesetet. A rendőr zászlós, járőrparancsnok mindössze 34 éves volt.
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rendőrBékés vármegyemeghaltrendészeti államtitkárságszöllősi tamásközúti balesetmotoros rendőrzászlós

 Szerda délelőtt szolgálatteljesítés közben életét vesztette a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság kiváló munkatársa, Szöllősi Tamás rendőr zászlós, járőrparancsnok – számolt be mély megrendüléssel közösségi oldalán a Rendészeti Államtitkárság.

Szöllősi Tamás rendőr zászlós, járőrparancsnok
Szöllősi Tamás rendőr zászlós, járőrparancsnok halálos közúti balesetet szenvedett Fotó: Pexels.com

Mint írják, a mindössze 34 éves zászlós esküjéhez híven, a magyar állampolgárok biztonságáért végzett mindennapi munkája során szenvedett halálos közúti balesetet Méhkerék közelében. 

Elvesztése pótolhatatlan űr a rendőrség számára

A bejegyzésben a Belügyminisztérium vezetése nevében őszinte részvétüket és együttérzésüket fejezik ki az elhunyt rendőr családjának, hozzátartozóinak és kollégáinak. 

Tamás emlékét kegyelettel és tisztelettel megőrizzük.”

Hozzátették: a balesetben érintett édesanyának és másfél éves gyermekének mielőbbi és teljes felépülést kívánnak.

A Beol.hu információi szerint a motoros rendőr egy személyautóval ütközött, amit egy nő vezetett, akivel együtt utazott gyermeke is. 

A 34 évesen elhunyt Szöllősi Tamást felesége és két kisgyermeke gyászolja.

Meghalt a férfi, akire ráomlott egy épület Székesfehérváron

Feladta a harcot a férfi szervezete, akire hétfőn ráomlott egy bontás alatt álló ipari épület Székesfehérváron – közölte a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktatókórház szerdán.

 

 

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