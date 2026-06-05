Tucatjával bilincselték meg a bűnözőket Kelenföldön

A kelenföldi csomópont megtisztítása világos üzenet mindazoknak, akik a törvények felett állónak képzelik magukat a főváros közterein. A rendkívüli akció sikere bizonyítja, hogy a rendőrség határozott fellépése és a társhatóságok fegyelmezett együttműködése képes gátat szabni a morális és fizikai leépülésnek – tájékoztatta Facebook oldalán a Budapesti Rendőr-főkapitányság.

Ellepte a rendőrség a kelenföldi pályaudvar környékét

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Határozott csapást mért a rendőrség az újbudai alvilágra

A XI. kerületi Rendőrkapitányság, a BRFK Közrendvédelmi Főosztály, valamint a Készenléti Rendőrség összehangolt munkájának köszönhetően az Etele tér és a környező aluljárók visszakaphatják méltó, biztonságos arcukat. A május végén indított nagyszabású akciósorozat során a rendőrök már több mint 700 embert igazoltattak és 29 személyt állítottak elő.

A bűnügyi statisztika önmagáért beszél: 17 körözött bűnözőt sikerült elfogni, nyolc embert kábítószer-fogyasztás, hármat garázdaság, egyet pedig lopás miatt értek tetten. Emellett a köztisztasági szabálysértések és a közterületi alkoholfogyasztás miatt tucatnyi esetben szabtak ki helyszíni bírságot vagy tettek feljelentést, miközben a régi aluljáróban új térfigyelő kamerákkal erősítették meg a technikai kontrollt.

A rendvédelmi szervek munkáját június 4-én egy átfogó, a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) által kezdeményezett köztisztasági akció is kísérte. A Budapesti Közművek FKF és FŐKERT divíziói, a BKV, valamint a MÁV-csoport munkatársai teljesen megtisztították az Etele teret, a villamos- és buszmegállókat, valamint a metróaluljárót. A FÖRI és az újbudai közterület-felügyelők fokozott figyelmet fordítottak a tiltott dohányzás visszaszorítására, miközben a Menhely Alapítvány Diszpécser Szolgálata gondoskodott a rászorulók humánus elhelyezéséről, biztosítva, hogy a köztér ne váljon életvitelszerű tartózkodás helyszínévé.

Rendszeresek maradnak a razziák Kelenföldön

A polgári Magyarország alapértéke, hogy a tisztességes, adófizető állampolgároknak joguk van a biztonságos és tiszta lakókörnyezethez. A kelenföldi razzia éppen ezért nem egyszeri erődemonstráció volt, hanem egy hosszú távú stratégia kezdete.

A hatóságok és a XI. kerületi önkormányzat szoros együttműködésének köszönhetően a megemelt létszámú rendőri jelenlét a jövőben is folyamatos marad Újbuda frekventált pontjain. A rendteremtést célzó, összehangolt köztisztasági és közbiztonsági akciót a tervek szerint június 18-án megismétlik, világossá téve, hogy a főváros nem enged a bűnözés és a köztéri anarchia nyomásának.

Továbbá június első hetében fokozott ellenőrzésekre számíthatnak a motorosok Magyarország-szerte. A nemzetközi ROADPOL-akció keretében a rendőrök nemcsak a bukósisakot és a világítást vizsgálják, hanem a gumik állapotát, a rendszámtáblák szabályos használatát és az utólagos átalakításokat is.