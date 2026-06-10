Videón a Bem téri balhé: fenyegetőzött, majd megrúgott egy férfit, most keresi a rendőrség

Néhány másodperc alatt elszabadultak az indulatok a debreceni Bem tér közelében. A rendőrség szerint egy férfi előbb fenyegetni kezdte vitapartnerét, majd a konfliktus tettlegességig fajult – közölte a Police.hu.
A rendőrség a Bem téri balhé egyik résztvevőjét keresi
A Debreceni Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya garázdaság vétségének gyanúja miatt folytat nyomozást az ügyben.
A rendelkezésre álló adatok szerint a felvételen látható férfi 2026. március 11-én, este 20 óra körül keveredett konfliktusba egy másik férfival Debrecenben.
A nyomozók szerint a szóváltás egyre feszültebbé vált, a férfi fenyegetőzni kezdett, majd megrúgta a másik felet.
Videó is készült az incidensről
A történtekről felvétel készült, amelyet a hatóságok nyilvánosságra hoztak.
A videón látható férfi azonosításához most a lakosság segítségét kérik. A rendőrök bíznak abban, hogy valaki felismeri, vagy olyan információval rendelkezik, amely közelebb viheti őket a gyanúsított megtalálásához.
A rendőrség szerint minden apró részlet fontos lehet a nyomozás szempontjából.
Itt várják a bejelentéseket
Aki felismeri a felvételen szereplő férfit, vagy információval rendelkezik az esettel kapcsolatban, jelentkezhet személyesen a Debreceni Rendőrkapitányságon, a Budai Ézsaiás utca 4. szám alatt.
Bejelentést lehet tenni a nap 24 órájában hívható 06-52/457-040-es telefonszámon, a Telefontanú zöldszámán (06-80/555-111), illetve a 112-es segélyhívón.
A rendőrség hangsúlyozta, hogy a bejelentéseket minden esetben bizalmasan kezelik.