Védőangyalok a pokol felett: a falu, amit egyetlen gép mentett meg a hamuvá válástól

Ahogy arról a FireRescue.com is beszámolt, légi tűzoltás világa nem egy hagyományos repülési feladat, hanem a pilóták szerint egy igazi rémálom, ahol a sűrű füst, a kiszámíthatatlan széllökések és a terepviszonyok folyamatos életveszélyt jelentenek. Bár egy-egy ilyen repülőgép bevetése százezer dolláros nagyságrendű költséget jelent naponta, a hatékonyságuk megkérdőjelezhetetlen, hiszen képesek egész településeket megmenteni egy fenyegető tűzvésztől.
A légi tűzoltás királyai: nehézsúlyú repülők akcióban
A Rakéta.hu és az iho.hu összeszedték, hogy a nemzetközi gyakorlatban alapvetően kétféle megközelítést alkalmaznak a lángok megfékezésére: a hatalmas, utasszállítókból átalakított „supertankereket” és a mozgékonyabb, közvetlenül a vízből merítő kétéltű gépeket.
- A Canadair CL-415 (A kanadai „Super Scooper”): Kanada büszkesége egy kifejezetten erre a célra tervezett kétéltű gép. Különlegessége, hogy nem kell visszatérnie a repülőtérre oltóanyagért. Elég, ha leereszkedik egy közeli tó vagy tenger felszínére, és miközben a vízen száguld, mindössze 12 másodperc alatt képes több mint 6000 liter vizet felszippantani a tartályaiba.
- A McDonnell Douglas DC-10 Air Tanker: miután a háromhajtóműves utasszállítót átalakították, az amerikai erdőtüzek elleni védekezés egyik legfontosabb fegyverévé vált. Közel 45 000 liter tűzgátló folyadékot (retardant) szállít, amelyet hatalmas nyomással présel ki magából. A pilóták beszámolói szerint a legsűrűbb lakott területek (például Los Angeles környéke) felett manőverezni ezekkel a monstrumokkal hatalmas mentális és fizikai megterhelés.
- A Boeing 747 Supertanker (A valaha élt legnagyobb): A Global Supertanker által üzemeltetett módosított Jumbo Jet egy igazi legenda volt. Egyszerre csaknem 74 000 liter folyadékot tudott a magasba vinni, ami több mint tízszerese a kanadai gép kapacitásának. Bár technológiailag verhetetlen volt, fenntartása (ami elérhette a napi 250 000 dollárt is) gazdaságilag fenntarthatatlannak bizonyult, így a tulajdonosok végül kivonták a szolgálatból és teherszállítóvá alakították vissza.
A repülőgépekből kiáramló jellegzetes vörös felhő nem festett víz, hanem egy speciális, ammónium-foszfát alapú tűzgátló folyadék (retardant). A pilóták nem magát a tüzet oltják vele, hanem a még érintetlen növényzetre permetezik a lángok útjába: az anyag a hőség hatására kémiailag blokkolja az égési folyamatot, így a tűz nem tud továbbterjedni. Élénk vörös színét a hozzáadott vas-oxid adja, ami azért fontos, hogy a személyzet a sűrű füstben is pontosan lássa a levegőből, hova fektették le a védvonalat.
Halálos katasztrófa Görögországban
Bár ezek a repülők rendkívül modernek, a légi tűzoltás az egyik legveszélyesebb repülési forma, ahol a legkisebb hiba is végzetes lehet. Erre emlékeztet az a megrázó tragédia, amelyről a Daily Mail is beszámolt videós tudósításában. Görögországban, Évia szigetén, Platanisztosz közelében pusztítottak erdőtüzek, amikor egy jellegzetes élénksárga Canadair CL-215-ös oltógép sietett a földi csapatok segítségére.
A gép állami tévé által is rögzített utolsó bevetésén rendkívül alacsonyan repült a parázsló bozótos felett, hogy minél pontosabban tudja ledobni a víztömeget.
A víz kiengedése utáni kritikus másodpercekben, miközben a pilóta próbált felemelkedni, a repülőgép jobb szárnya beleakadt egy fa ágába. Az ütközés erejétől a szárny egyik fontos vezérlőfelülete (egy fékszárnydarab) azonnal leszakadt és a földre zuhant. A gép irányíthatatlanná vált, élesen jobbra dőlt, majd pillanatokkal később egy mély völgybe csapódott, ahol hatalmas tűzgolyóvá robbant. A katasztrófában a 34 éves kapitány és a 27 éves másodpilóta azonnal életét vesztette.
Amikor a 747-es egy egész falut és 5 tűzoltót mentett meg Chilében
A Wildfire Today számolt be arról, hogy a légi tűzoltók történetének egyik legdrámaibb és leglátványosabb sikeres bevetése Chilében zajlott le, amikor az ország történetének egyik legsúlyosabb erdőtüze tombolt. A lángok megállíthatatlanul közelítettek Llico felé, ami egy apró, óceánparti falu Santiago-tól délnyugatra.
A helyzet kritikus volt:
a lángok már közvetlenül a lakóházak határában jártak, ráadásul öt földi tűzoltó is csapdába esett, akiket a tűz teljesen bekerítéssel fenyegetett.
A sűrű füst miatt a látási viszonyok szinte a nullára csökkentek, de a 747 Supertanker személyzete egy felderítő gép segítségével vállalta a kockázatot.
A pilóták elképesztően alacsonyan, a fák lombjai felett elrepülve egyetlen, gigantikus csapással engedték ki a gép teljes, 74 000 literes vízkészletét. A monumentális vízbomba pontosan a falu és a tűzvonal közé érkezett, egy csapásra eloltva a közvetlen veszélyt és védőfalat emelve a csapdába esett bajtársak köré. A helyszíni beszámolók szerint a gép bátor manővere nélkül Llico faluja aznap teljesen leégett volna.
Magyar virtus a füstben: helikopterekkel a megközelíthetetlen hazai lángok ellen
Bár Magyarországon nincsenek a kanadaiakhoz vagy az amerikaiakhoz hasonló gigantikus vízbombázó óriásgépek – hiszen a hazai földrajzi viszonyok és erdőméretek ezt nem indokolják –, a magyar légi tűzoltásnak így is komoly múltja és jelene van.
A hazai erdő- és bozóttüzek megfékezésében a katasztrófavédelem és a Magyar Honvédség szorosan együttműködik: a legsúlyosabb esetekben a Honvédség Airbus H145M és Mi-17-es helikoptereit vetik be, amelyeket speciális, úgynevezett Bambi Bucket (rugalmas falú, helikopterről lógatható) oltózsákokkal szerelnek fel.
Ezek a forgószárnyasok képesek a legeldugottabb, földi járművekkel megközelíthetetlen területek – például a Kiskunsági Nemzeti Park vagy a Bükk nehezen járható részei – felett is precízen célba juttatni a vizet, amit a pilóták a legközelebbi tavakból vagy folyókból merítenek ki újra és újra.
Beszámoltunk róla, hogy óriási erdőtűz pusztít a Lublini vajdaságban, ahol a rendkívüli szárazság miatt a lángok gyorsan több száz hektárra terjedtek ki. A katasztrófa helyszínén a mentési és oltási műveletek közben egy tűzoltó repülőgép is lezuhant, a szerencsétlenségben pedig a gép pilótája életét vesztette.