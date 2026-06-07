Védőangyalok a pokol felett: a falu, amit egyetlen gép mentett meg a hamuvá válástól

Boeing 747 Supertanker

Fotó: ROBYN BECK / AFP

A repülőgépekből kiáramló jellegzetes vörös felhő nem festett víz, hanem egy speciális, ammónium-foszfát alapú tűzgátló folyadék (retardant). A pilóták nem magát a tüzet oltják vele, hanem a még érintetlen növényzetre permetezik a lángok útjába: az anyag a hőség hatására kémiailag blokkolja az égési folyamatot, így a tűz nem tud továbbterjedni. Élénk vörös színét a hozzáadott vas-oxid adja, ami azért fontos, hogy a személyzet a sűrű füstben is pontosan lássa a levegőből, hova fektették le a védvonalat.

Halálos katasztrófa Görögországban

Bár ezek a repülők rendkívül modernek, a légi tűzoltás az egyik legveszélyesebb repülési forma, ahol a legkisebb hiba is végzetes lehet. Erre emlékeztet az a megrázó tragédia, amelyről a Daily Mail is beszámolt videós tudósításában. Görögországban, Évia szigetén, Platanisztosz közelében pusztítottak erdőtüzek, amikor egy jellegzetes élénksárga Canadair CL-215-ös oltógép sietett a földi csapatok segítségére.

A gép állami tévé által is rögzített utolsó bevetésén rendkívül alacsonyan repült a parázsló bozótos felett, hogy minél pontosabban tudja ledobni a víztömeget.

A víz kiengedése utáni kritikus másodpercekben, miközben a pilóta próbált felemelkedni, a repülőgép jobb szárnya beleakadt egy fa ágába. Az ütközés erejétől a szárny egyik fontos vezérlőfelülete (egy fékszárnydarab) azonnal leszakadt és a földre zuhant. A gép irányíthatatlanná vált, élesen jobbra dőlt, majd pillanatokkal később egy mély völgybe csapódott, ahol hatalmas tűzgolyóvá robbant. A katasztrófában a 34 éves kapitány és a 27 éves másodpilóta azonnal életét vesztette.

Amikor a 747-es egy egész falut és 5 tűzoltót mentett meg Chilében

A Wildfire Today számolt be arról, hogy a légi tűzoltók történetének egyik legdrámaibb és leglátványosabb sikeres bevetése Chilében zajlott le, amikor az ország történetének egyik legsúlyosabb erdőtüze tombolt. A lángok megállíthatatlanul közelítettek Llico felé, ami egy apró, óceánparti falu Santiago-tól délnyugatra.