Szétrepült az ATM, mindent beborított a törmelék a hajnali robbanás után

Kedd hajnalban, nem sokkal 2 óra után felrobbantottak egy bankautomatát a Privigyei járásban található Oslany községben. Az incidens során senki sem sérült meg, ám a detonációnak akkora ereje volt, hogy a repülő törmelékek beborították a környéket, így a rendőrség azonnal lezárta a helyszínt, hogy kiderítsék, az elkövetőknek sikerült-e zsákmánnyal távozniuk a robbanás után – írta a Bors.

Mindent beborított a törmelék a robbanás után

Fotó: freepik - illusztráció

Romok és törmelékek: így pusztított a hajnali robbanás Oslanyban

A hajnali támadás pontos körülményei egyelőre tisztázatlanok, a nyomozók és a helyszínelők még a reggeli órákban is centiről centire vizsgálták át a bűncselekmény helyszínét. A kiérkező egyenruhások lezárták a megrongált készülék környékét és megkezdték a nyomrögzítést.

A hatóságok jelenleg azt is vizsgálják, hogy a tettesek milyen típusú robbanóanyagot vagy gázt használtak a széf kinyitásához, illetve, hogy egyáltalán hozzá tudtak-e férni a kazettákban tárolt készpénzhez.

Sorozatgyilkos módszerek a szlovákiai bankautomaták ellen

A Paraméter beszámolója szerint az oslanyi eset nem egyedülálló eset volt, a közelmúltban ugyanis kísértetiesen hasonló bűncselekmények történtek a régióban, ami arra utal, hogy egy szervezett banda állhat a háttérben:

Május 15-én a szintén a Prievidzai járáshoz tartozó Lehota pod Vtáčnikom településen repült levegőbe egy pénzautomata;

Május 20-án a Krupinai járásban fekvő Dudincében ébredhettek hatalmas erejű robajra a lakosok, szintén egy ATM-et célzó támadás miatt.

A rendőrség kéri, hogy aki a kedd hajnali órákban Oslany központjában gyanús személyeket vagy járműveket látott, haladéktalanul jelentkezzen a legközelebbi rendőrkapitányságon.

Korábban beszámoltunk róla, hogy májusban újabb erőszakos bűncselekmény-sorozat tartotta lázban Szlovákiát, miután egymást követő napokon értek támadások pénzkiadó automatákat az ország különböző pontjain: míg az Ilavai járásban egy brutális robbanás rombolta le az egyik berendezést, addig Kassán mechanikai rongálással próbálkoztak az elkövetők.