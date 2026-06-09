Horror a kémia épületben, miután hatalmas erejű detonáció rázta meg a Debreceni Egyetemet

A Debreceni Egyetem Kémiai Épületében végzett rekonstrukciós folyamatok során egy szerelés alatt álló, nagy feszültségű transzformátoregységben következett be a súlyos elektromos robbanás. A detonáció ereje olyan brutális volt, hogy az egyedi gyártású, pótolhatatlan berendezés gyakorlatilag másodpercek alatt megsemmisült, szilánkokra törve az épület megszokott működési rendjét. Az intézmény belső Neptun-rendszerén keresztül azonnal riasztották a hallgatókat és a professzorokat, hiszen a technikai katasztrófa következtében a komplexum teljes területén azonnal megszűnt az elektromos áramellátás – írta a Haon.hu.

Hatalmas robbanás rázta meg a az egyetem épületét

Fotó: MW archív

A debreceni robbanásban megsemmisült a modern technológia

A pusztítás mértékét jól mutatja, hogy a laboratóriumokban és az irodákban a hálózat teljes összeomlása miatt határozatlan időre fel kellett függeszteni a kutatói és az oktatói tevékenységet.

Mivel az áramellátás helyreállítása a súlyos károk miatt hosszú időt vehet igénybe, az egyetem vezetése azonnali otthoni munkavégzést rendelt el a dolgozók számára, a működésképtelen telefonvonalak miatt pedig az ügyintézést a virtuális térbe terelték át.

Amint a Debreceni Egyetem sajtóirodája válaszol, tájékoztatást adunk az esetleges személyi sérülésekről és a károk pontos anyagi vonzatáról.

Tiszaújvárosban is hatalmas méreteket öltött a robbanás

Kiégett romok maradtak a robbanás után Tiszaújvárosban, ahol a MOL egyik dolgozója, egy családapa életét vesztette. A tiszaújvárosi robbanás ügyében már büntetőeljárás indult, közben a sérültek állapotáról is új információk érkeztek.