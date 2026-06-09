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Hatalmas robbanás történt a Debreceni Egyetem egyik épületében

robbanás

Megszólaltak az Origónak: megrázó részletek a debreceni egyetemi robbanás áldozatáról

1 órája
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Súlyos szerencsétlenség történt a Debreceni Egyetem Egyetem téri campusán, ahol egy tervezett karbantartási munka pillanatok alatt drámai fordulatot vett. A Kémia épület felújítási munkálatai során bekövetkező, hatalmas erejű elektromos robbanás miatt egy ember súlyos sérülésekkel került a Klinikai Központ Égési Centrumba, az oktatási intézményben pedig rendkívüli intézkedéseket kellett bevezetni.
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A Debreceni Egyetem Kémia épületének rekonstrukciós fázisában a kivitelező szakemberei éppen a tervezett, áramszünettel járó feladatokat végezték hétfő délután, amikor egy hirtelen zárlat következtében pusztító erejű, robbanásszerű elektromos ívkisülés keletkezett. A detonáció és a hirtelen fellépő hatalmas hőhatás következtében az elektromos szekrényben található kábelek azonnal elhamvadtak, a keletkező fojtogató, fekete füst miatt pedig működésbe léptek az intézmény automata tűzjelző rendszerei – írta közleményében a Debreceni Egyetem.

A robbanás egy súlyos sérültet is magával rántott
A robbanás egy súlyos sérültet is magával rántott
Fotó: MW archív

Az érintett szinteken tartózkodó diákoknak és oktatóknak az egyetemi biztonsági szolgálat hatékony közreműködésével azonnal el kellett hagyniuk a veszélyzónát, miközben a helyszínre riasztott tűzoltó egységek megkezdték a fullasztó füsttel telítődött termek átszellőztetését és a terület tüzetes átvizsgálását.

Élet-halál harc a robbanás után az Égési Centrumban

A műszaki katasztrófa során a kivitelező egyik munkatársa szenvedte el a legnagyobb csapást, akit a helyszínre érkező mentőszolgálat munkatársai testének negyven százalékára kiterjedő, rendkívül súlyos, másod- és harmadfokú égési sérülésekkel szállítottak a Debreceni Egyetem Klinikai Központjának Égési Centrumába.

Bár a sérült állapota az orvosok szerint jelenleg stabil, ellátása és stabilizálása szigorú és folyamatos szakmai felügyelet mellett zajlik.

A katasztrófa a felsőoktatási intézmény vizsgaidőszakát is felborította. Az épületben jelenleg is zajlanak a hibafeltárási és helyreállítási munkálatok, ezért az egyetem vezetése a meghirdetett vizsgákat a campus más épületeibe helyezte át, a tervek szerint pedig a hét végére fejeződhet be a technikai infrastruktúra teljes körű javítása.

 

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